µÈÀî¹¸»Ê¡¦ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡ÖCOMPLEX¡×¤Ê¤É¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â13²¯±ß¤ò³èÍÑ¡ªÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±ç»ö¶È¤Ç6»ö¶ÈºÎÂò »Ò¤É¤â¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤äÅÁÅýº×¤ê¤ÎÉü³è¤ò¸å²¡¤·
µÈÀî¹¸»Ê¤µ¤ó¤ÈÉÛÂÞÆÒÂÙ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCOMPLEX¡×¤Ê¤É¤«¤é¤Î´óÉÕ¶â¡¢¤ª¤è¤½13²¯±ß¤ò³èÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±ç»ö¶È¡×¤È¤·¤ÆÀÐÀî¸©¤Ï6¤Ä¤Î½õÀ®Àè¤òºÎÂò¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä»ÜÀß¤äÇ½ÅÐ¤ÎÅÁÅý¤ò¼é¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖCOMPLEX¡×¤¬2025Ç¯1·î¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤ª¤è¤½13²¯±ß¤Î´óÉÕ¶â¤ò¡¢Ç½ÅÐ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á½õÀ®Àè¤ò¸øÊç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ³°¤ÎÌ±´ÖÃÄÂÎ¤«¤é253·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¡¢6¤Ä¤Î»ö¶È¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÎØÅç»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ï¥¤¥×¥é¥¶¡×¤ÎÉßÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¸þ¤±¤Î¥¢¡¼¥Ð¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿»ÜÀß¤ÎÀ°È÷¤ä¡¢¼î½§»Ô¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÖÊõÎ©¼·Í¼¥¥ê¥³¡×¤ÎÀ©ºî¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¥ê¥³º×¤ê¤ÎÉü³è¤òÌÜ»Ø¤¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤Ø¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½4²¯±ß¤ò½õÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÚ¹À ÀÐÀî¸©ÃÎ»ö¡Ö²°Æâ¤Ç°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤¤°Æ·ï¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤¿¤È¤ï¤¿¤·¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×
¸©¤Ï7·î22Æü¤«¤é¡¢½õÀ®Àè¤Î2¼¡¸øÊç¤â»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢½õÀ®³Û¤òÍÞ¤¨¤ëÂå¤ï¤ê¤ËºÎÂò¤¹¤ë·ï¿ô¤òÁý¤ä¤¹¡Ö¾®µ¬ÌÏÏÈ¡×¤â¿·¤¿¤ËÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£