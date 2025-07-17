¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¼ç±é¤Î18ºÐÇÐÍ¥¡¢¡È¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¤Ê¤ó¤«Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¡×
ÇÐÍ¥¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¤µ¤ó¤Ï7·î17Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¡ÊÊ¸·Ý½Õ½©¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ¡×¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛáÄ¿¿¤¢¤ß¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤È¤¤¤¦¤«±ð¤Î¤¢¤ë¤¢¤ß¤Á¤ã¡×¡Ö¤è¤êÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö²£´é¤¹¤Á¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛáÄ¿¿¤¢¤ß¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö²£´é¤¹¤Á¡×¡Ö¤È¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×áÄ¿¿¤µ¤ó¤Ï¡ÖËÜÆüÈ¯Çä¤Î¡¢#½µ´©Ê¸½Õ ¤Î #¸¶¿§Èþ½÷¿Þ´Õ ¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡¢#áÄ¿¿¤¢¤ß ¤«¤â¡ÄÀ§Èó¡ª¡¡¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Çò¤¤°áÁõ¤«¤éÀ¶Á¿¡Ê¤»¤¤¤½¡Ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤¬¡¢É½¾ð¤Ï¥¥ê¤Ã¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÎÉ½»æ¤â¸ø³«16Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆü¡¢#½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó È¯Çä¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¼«¿È¤¬É½»æ¤òÌ³¤á¤¿¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Î¥«¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿áÄ¿¿¤µ¤ó¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤âÇò¤¤°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)