Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿ÌÈïºÒÃÏ¤ÎÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô¤Ç¶âÂ°À½¤Î¶¶¤ÎÌÃÈÄ7Ëç¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡¡Éüµì´ØÏ¢¹©»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË2¿ÍÂáÊá
Ç½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈïºÒÃÏ¤ÇÉüµì´ØÏ¢¹©»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»³¡¦¼Í¿å»Ô¤Î·úÀß¶È¡¦³»ÄÍÊ¸À¸ÍÆµ¿¼Ô¡Ê44¡Ë¤È¹â²¬»Ô¤ÎÅÚÌÚºî¶È°÷¡¦ÎÓÏÂÂ§ÍÆµ¿¼Ô¡Ê56¡Ë¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤Ï2025Ç¯3·î¤´¤í¤Þ¤Ç¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Ë¡¢ÀÐÀî¡¦ÎØÅç»Ô¤Î2¤Ä¤Î¶¶¤Î¶âÂ°À½¤ÎÌÃÈÄ7Ëç¡¢Ìó29Ëü3000±ßÁêÅö¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ÏÎØÅç»Ô¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì´ØÏ¢¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢¶¦ËÅ¤·¡¢ÌÃÈÄ¤òÇä¤ê¤µ¤Ð¤¯ÌÜÅª¤ÇÅð¤ó¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£