¡Úµ¼Ô²òÀâ¡ÛÃíÌÜÁªµó¶è¡ª¼¯»ùÅç»²±¡Áª¡¡ÁªµóÀï½ªÈ×¤Î¾ðÀª¤Ï¡ª¡©´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤¬³èÈ¯¡¡ÅêÉ¼Î¨²óÉü¤Ê¤ë¤«
¡¡»²±¡Áª¼¯»ùÅçÁªµó¶è¤Ï½ªÈ×Àï¤ËÆþ¤ê¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¿äÁ¦¡¦Ìµ½êÂ°¤ÎÈøÄÔÊþ¼Â»á¤¬¥êー¥É¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î±àÅÄ½¤¸÷»á¡¢»²À¯ÅÞ¤ÎËÒÌî½Ó°ì»á¤¬ÄÉ¤¦Å¸³«¡¢NHKÅÞ¤Î»³ËÜµ®Ê¿»á¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈøÄÔ»á¤Ï¼«Ì±Á°»²±¡µÄÄ¹¤Î»°½÷¤Ç¡¢ÊÝ¼éÁØ¤Ë¤â¿»Æ©¡£¼«Ì±»Ù»ýÁØ¤ÎÌó2³ä¡¢¸øÌÀ»Ù»ýÁØ¤ÎÌó2³ä¼å¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤ÎÌó25¡ó¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢±àÅÄ»á¤Ï¼«Ì±¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¤òÇØ·Ê¤ËÀï¤¦¤â¡¢»Ù»ý¤Î¸Ç¤á¤Ë¶ìÀï¡£ËÒÌî»á¤ÏÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¡¢Æ¯¤À¹¤êÀ¤Âå¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NHKÅÞ¤Î»³ËÜµ®Ê¿»á¤Ï¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅêÉ¼Î¨¤Ï´üÆüÁ°ÅêÉ¼¤ÎÍøÍÑ¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢7·î13Æü»þÅÀ¤ÇÁ°²óÈæ2.85¥Ý¥¤¥ó¥È¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Í¸¢¼Ô¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¤Ï¾ðÀª¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë