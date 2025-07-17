ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¡¸½ºß¤ÎÆùÂÎ¤Ï¡Ö60ÅÀ¡×Ì´¤Ï¡ÈµåÂÎ¡É¡ÖÁêÊý¤ËÅ¾¤¬¤µ¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡Ê38¡Ë¤¬17Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇÃø½ñ¡ÖÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¤ä¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ä¤Ã¤È¤±¡×¡ÊÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ¡Ë¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¶ÚÆù·Ý¿Í¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë»éËÃÇ³¾Æ¸ú²Ì¤¬¹â¤¤ÌîÅÄÎ®¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£¼«¿È¤ÎÆùÂÎ¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï60ÅÀ¡×¤È¿É¸ý¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¤ÏËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤Æ100ÅÀ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡£µåÂÎ¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÁêÊý¤ËÅ¾¤¬¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤ÈÌîË¾¤òÌÀ¤«¤·ÊóÆ»¿Ø¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ËÜ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«¿È¤ÎÆùÂÎÈþ¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤¥µ¥¤¥º¤ÇºÜ¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é°ìÌÌ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤âÁÛÄê³°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£»£±Æ¤Ï¿¼Ìë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡ÈÌîÅÄ¤µ¤ó¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡É¡È¤â¤Ã¤È¥º¥Ü¥ó²¼¤í¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡È²¶Ã¦¤¬¤µ¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¿¼Ìë¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£