ÇòÀÐËã°á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¸µÇµÌÚºä46¤Ç½÷Í¥¤ÎÇòÀÐËã°á¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Â­¸µ¤Î¥Í¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ­¤À¤±¤Ç½÷¿À¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤ë¡×ÇòÀÐËã°á¤ÎÈþ¤·¤¤¡ÈÂ­¸µ¡É

¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡Ö¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¥Í¥¤¥ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢Â­¸µ¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò2ËçÅê¹Æ¡£¥Í¥¤¥ë¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¾åÉÊ¤ÊÂ­¸µ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡ª¤Þ¤¤¤ä¤ó¤µ¤ó¤ÎÂ­Àè¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡Ö¤Ê¤¼Â­¤À¤±¤Ç½÷¿À¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡¢¤ªÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨Ëã°á¤Á¤ã¤óåºÎï¤Ê¤Î¤Ë¡¢Â­¤ÈÂ­¤ÎÄÞ¤Þ¤ÇåºÎï¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÂ­¤Î»ØÀè¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¤ó¤«¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

°úÍÑ¡§¡ÖÇòÀÐËã°á¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@m.shiraishi.official¡Ë