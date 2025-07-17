±§Ìî ÃÒÅ¯¤¬¿·¤¿¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡ª¥Þ¥¤¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥Þ¥¤¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯7·î15Æü³«ºÅ¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ª¤è¤Ó¼èÄùÌò²ñ¤Î·èµÄ¤Ë¤è¤ê¡¢±§Ìî ÃÒÅ¯(¤¦¤Î ¤È¤â¤Î¤ê)¤¬¿·¤¿¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¤¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¥Þ¥¤¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯7·î15Æü³«ºÅ¤ÎÎ×»þ³ô¼çÁí²ñ¤ª¤è¤Ó¼èÄùÌò²ñ¤Î·èµÄ¤Ë¤è¤ê¡¢±§Ìî ÃÒÅ¯(¤¦¤Î ¤È¤â¤Î¤ê)¤¬¿·¤¿¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
Ê»¤»¤Æ¡¢¿¹ ½¨¹¬¤ÏÂåÉ½¼èÄùÌò¤òÂàÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¼Ò¤Ï2019Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡Ö´ë¶È¡ßÊ¡»ã¤Ç¼Ò²ñ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë¡¢M¡õA¼êË¡¤ò³èÍÑ¤·¤¿¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºòº£¤Î°ìÉôÊóÆ»¤äÁÊ¾Ù»ö°Æ¤ò¼õ¤±¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ÏÂ¿Âç¤Ê¤´ÉÔ°Â¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î»öÂÖ¤ò¸·½Í¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢·Ð±ÄÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÂÎÀ©¤Î°ì¿·¤ÈºÆ·ú¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂåÉ½¼ÔÊÑ¹¹¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¿·ÂåÉ½¡¦±§Ìî ÃÒÅ¯¡¡°§»¢¡Û
º£²óÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿±§Ìî¤Ç¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö´ë¶È¡ßÊ¡»ã¤Ç¼Ò²ñ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢M¡õA¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¡»ã¤È¸ÛÍÑ¤Î²Í¤±¶¶¤È¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÉôÊóÆ»¤äÁÊ¾Ù»ö°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢Æ©ÌÀÀ¡¦À¿¼ÂÀ¡¦ÀâÌÀÀÕÇ¤¤ò¼´¤Ë¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë²ñ¼Ò¤Ø¤ÎºÆÀ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾¶È°÷¤¬¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¼è°úÀè¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¤âÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢Ê¡»ã¤ò´ð¼´¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÆ¯¤¯´õË¾¤òÆÏ¤±¤ë´ë¶È¡×¤Ø¤ÈÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢¤´»ØÆ³¤´ÊÜÚ¥¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
Æ±¼Ò¤Ï¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤¯¡¢°Ê²¼¤ÎºÆ·úÊý¿Ë¤òÃì¤È¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡§
¡¦³°ÉôÍ¼±¼Ô¤ò´Þ¤à¡Ö·Ð±ÄÀ§Àµ¿ä¿Ê°Ñ°÷²ñ¡×¤ÎÀßÃÖ
¡¦¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·ÈÂÎÀ©¤ÎºÆ¹½ÃÛ
¡¦¸í²ò¤ò¾·¤¤¤¿ÊóÆ»¤Ø¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤È¾ðÊóÈ¯¿®
¡¦SPC(MHDºÆ·ú¹çÆ±²ñ¼Ò)¤ÎÀßÎ©¤Ë¤è¤ë»ö¶È¡¦³ô¼°¤ÎÊ¬Î¥´ÉÍý¤ÈºÆÀ¸
¡¦M¡õA»Ù±çµ¡´Ø¶¨²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀµ¼°¤Ê¾È²ñ¤ª¤è¤ÓÀ§ÀµÍ×µá¤ÎÄó½Ð
¡¦Á´½¾¶È°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë´Ä¶À°È÷¤ÎÅ°Äì
¡¦·Ð±Ä¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ÈÀâÌÀÀÕÇ¤¤ÎÅ°Äì
¡Ú¿·ÂåÉ½ Î¬Îò¡Û
±§Ìî ÃÒÅ¯(¤¦¤Î¡¦¤È¤â¤Î¤ê)
Ê¿À®15Ç¯¡¢ÀìÌç¾¦¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£
±Ä¶È¡¦´ë²è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¤·¡¢¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£
Ê¿À®21Ç¯¤ËÂà¼Ò¸å¤Ï¡¢Âç¼êÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ë¤ÆË¡¿Í¸þ¤±±Ä¶È¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£
°Ê¹ß¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¤Ë·È¤ï¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð±Ä¤ÎÂè°ìÀþ¤Ç¼ÂÁ©Åª¤Ê»ëÌî¤ÈÈ½ÃÇÎÏ¤òÇÝ¤¦¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢ºÆ·ú¤È¿®Íê²óÉü¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ±§Ìî ÃÒÅ¯¤¬¿·¤¿¤ËÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡ª¥Þ¥¤¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ appeared first on Dtimes.