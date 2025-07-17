¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥È¥è¥¿GT¡×À¤³¦½é¸ø³«¡ª Ä¶¥í¥ó¥°¥Î¡¼¥º¡õ¥ï¥¤¥É¥Ü¥Ç¥£¤¬Ä¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª µðÂç¥¦¥£¥ó¥°ÁõÈ÷¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¤â¥¢¥ê¤Ê¡Ö¿·¥â¥Ç¥ë¡×±Ñ¹ñ¤ËÅÐ¾ì
¿·¡Ö¥È¥è¥¿ GT¡×½é¸ø³«¡ª
¡¡2025Ç¯7·î10Æü¤«¤é¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥Ô¡¼¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡ÖTOYOTA GT Concept¡×¤È¡¢¤½¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¡ÖTOYOTA GT Racing Concept¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÁö¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤òÁ´À¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï2022Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¥È¥è¥¿¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖGR GT3 Concept¡×¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë»ÔÈÎ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤È¤½¤ÎFIA GT3¥«¥Æ¥´¥ê¤Ø¤Î»²Àï¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2009Ç¯¤Ë500Âæ¸ÂÄê¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹ LFA¤Î¸å¤ò·Ñ¤°¥â¥Ç¥ë¤È¤âÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¥È¥è¥¿¿·¡Ö¥È¥è¥¿GT¡×²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê66Ëç¡Ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤Ï¥ê¥¢¥¦¥¤¥ó¥°¤Þ¤Ç¥«¥â¥Õ¥é¡¼¥¸¥åÊÁ¤ò´°Á´¤ËÅ»¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥¤¥É¡õ¥í¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤âºÙÉô¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï»÷ÄÌ¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂç¤¤¯Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¥ê¥¢¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ë¤Ï¥¨¥¢¥À¥¯¥È¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢LFA¤ÈÆ±¤¸¤¯º¸±¦Â¾¤Î¥ê¥¢¥¿¥¤¥ä¸åÊý¤Ë¥é¥¸¥¨¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÇÛ¤¹¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬ºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Î¾¼Ö¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤Ç¡¢¥í¡¼¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÏÁ°Éô¤Ë²£Êý¸þ¤Ë³«¤±¤é¤ì¤¿¥¨¥¢¥¤¥ó¥ì¥Ã¥È¤¬È÷¤ï¤ê¡¢¤½¤Î¸åÊý¤Ë2¤Ä¡¢¥¨¥¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤È»×¤·¤¥À¥¯¥È¤¬³«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ï¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥ÈÃæ±û¤ËÂç¤¤¯·¦¤ó¤À¥¨¥¢¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Î¤ß¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¡¼¥É¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ç¸åÊý¤ËÈ÷¤ï¤ë2¤Ä¤Î¥À¥¯¥È¤ÏºÉ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢¤Þ¤ë¤ÇÉ¡Àè¤Ë¤ÏÎ¾¼Ö¤Ç°Û¤Ê¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È»×¤¦¤Û¤É¡¢°Û¤Ê¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÅöÆü¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò°®¤Ã¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÃæÅè°ìµ®Áª¼ê¤È¡¢ËÅÄÂçÊåÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ë¤ÏÀÐ±º¹¨ÌÀÁª¼ê¡¢ÊÒ²¬Î¶ÌéÁª¼ê¡¢³÷À¸¾°ÌïÁª¼ê¤âÂ·¤¤¤Î¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥¹¡¼¥Ä¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥Ç¥â¥é¥ó¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î´°À®ÅÙ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤Ì¤Íè¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¹â¤½¤¦¤Ê2Âæ¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡ÖTOYOTA GT Concept¡×µÚ¤Ó¡ÖTOYOTA GT Racing Concept¡×¤È¡¢¥È¥è¥¿¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¥¦¥ï¥µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¥è¥¿¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÄÉ²Ã¾ðÊó¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£