一迅社より発行の「コミック百合姫」は2025年7月17日(木)発売号をもって創刊20周年を迎える。

誌の創刊20周年を記念し、総勢32名の作家による直筆色紙プレゼント企画や20年を振り返る記念展など多数の企画を実施します。

■「コミック百合姫」20周年記念 直筆色紙プレゼント!

総勢32名の作家による直筆色紙が当たるプレゼントキャンペーンを実施します!詳細は7月17日(木)発売の「コミック百合姫9月号」を確認してください。

≪執筆作家一覧≫

あおのなち『きみが死ぬまで恋をしたい』

かしわぎつきこ『陰キャギャルでもイキがりたい!』

雨水汐『僕らのアイは気持ち悪い』

なもり『ゆるゆり』『大室家』

岩見樹代子『今日はカノジョがいないから』

ひあるろん&達磨『小春と湊』

FLOWERCHILD『映しちゃダメな顔』

sheepD『カナリアは綺羅星の夢をみる』

コダマナオコ『捏造トラップ-NTR-』

サブロウタ『citrus』

青乃下『私の推しは悪役令嬢。

』

うたたね游『踊り場にスカートが鳴る』

焼肉定食『アンドロイドは経験人数に入りますか??』

金子ある『平良深姉妹はどっちもヤんでる』

くわばらたもつ『ぜんぶ壊して地獄で愛して』

こるせ『伽藍の姫-がらんのひめ-』

そめちめ『崖っぷち令嬢は黒騎士様を惚れさせたい!』

あおと響『サボりなら保健室でどうぞ?』

樫風『キミが吠えるための歌を、』

アシダカヲズ『超深宇宙より愛をこめて』

椋木ななつ『私に天使が舞い降りた!』

未幡『私の百合はお仕事です!』

竹嶋えく『ささやくように恋を唄う』

伊月クロ『彩純ちゃんはレズ風俗に興味があります!』

しぼりかすこ『現実世界でも幸せにしてくださいね?』

玉崎たま『無力聖女と無能王女〜魔力ゼロで召喚された聖女の異世界救国記〜』

とりいしづく『夢と恋ではつり合わない』

まにお『きたない君がいちばんかわいい』

ゆあま『君と綴るうたかた』

仁科『春の光に呑まれても』

シクシク『マユノウタ』

尾野凛『私だって青春したいですよ、本当は。』

■「コミック百合姫」新連載攻勢第1弾!

「コミック百合姫」9月号より新連載が続々スタートします。

第1弾として、シクシク先生による『マユノウタ』、尾野凛先生による『私だって青春したいですよ、本当は。』の2作が連載スタート。

・『この世で一番素敵な終わり方』の新鋭、シクシクが本誌再登場!

『マユノウタ』

著:シクシク

『マユノウタ』(著:シクシク)

あらすじ:

「私があなたのお母さんになってあげる」

実の母を亡くし、保護者の叔父からは虐待を受ける毎日、食事も満足に食べられない日々を神田茉夢は笑って受け流していた。

突然現れた不思議な美女、蒲倉小町と出会うまでは。

母のように振る舞う彼女は、茉夢にとって一筋の光明なのか。

それとも……。

・「コミック百合姫」初連載!前途多難な青春ガールズ・ラブコメ!

『私だって青春したいですよ、本当は。』

著:尾野凛

『私だって青春したいですよ、本当は。』(著:尾野凛)

あらすじ:

趣味は読書、勉強も運動も普通。

自分はモブだから…とひっそり生きている高校生・乙部紫は、いつもクラスの中心にいる藤見晶子のことが苦手だった。

しかし、そんな晶子と同じ園芸委員になると、気さくに話しかけてくれる彼女のことを、紫はあっという間に好きになってしまう。

どうにかしてお近づきになれないか…?と思っていた矢先、今度は晶子が失恋して泣いている場面に遭遇してしまい…。

ちょろいモブ陰キャとキラキラ女子、前途多難な青春ガールズ・ラブコメ!

■「コミック百合姫」20周年記念 12ヶ月連続特別読切企画!

「コミック百合姫」9月号より12ヶ月連続特別読切企画が始動します。

9月号では第1弾として、ばったん先生による『ルージュの記憶』を掲載。

第2弾では、菅野マナミ先生による新作読切を予定しています。

『ルージュの記憶』(著:ばったん)

■「コミック百合姫」20周年展 開催決定!

「コミック百合姫」創刊20周年を記念した展示イベントの開催が決定しました。

コミック百合姫創刊20周年記念 百合姫展

≪開催概要≫

コミック百合姫創刊20周年記念 百合姫展

時期:2025年 冬

場所:都内某所

■「コミック百合姫」20周年記念アンソロジー発売!

「コミック百合姫」20周年を記念し、豪華執筆陣による描き下ろし読切を収録した特別なアンソロジーを発売します。

『yrhm 百合姫20thアンソロジー』

『yrhm 百合姫20thアンソロジー』

価格 : 1,980円(税込)

ページ数: 本文320P

≪作家ラインナップ≫

<COVER ILLUST>

へちま

<ILLUST>

あおのなち

<COMIC>

青乃下/岩見樹代子/樫風/コダマナオコ/サブロウタ/竹嶋えく/まにお/未幡/ゆあま

■「コミック百合姫」20周年記念PV公開!

「コミック百合姫」創刊20周年を記念したPVを公開しました!

本PVのために録り下ろした羊宮妃那さんのナレーションでお届けします。

一迅社YouTube、X、「コミック百合姫」TikTokにて公開中です。

・出演

羊宮妃那さん

・YouTube

≪キャンペーン情報≫

「コミック百合姫」創刊20周年&PV公開を記念して「コミック百合姫」公式Xにてプレゼントキャンペーンを開催します!抽選で3名様に羊宮妃那さんの直筆サイン入りミニ色紙をプレゼント!ぜひご応募ください。

「コミック百合姫」創刊20周年&PV公開記念プレゼントキャンペーン

・応募方法:

(1)「コミック百合姫」公式X(@yh_magazine)をフォロー

(2)該当の投稿をリポスト

・応募期間:7月17日(木)〜7月28日(月)23:59

