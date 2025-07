¡ØM¥¹¥Æ SUPER SUMMER FES 2025¡Ù¹ë²Ú½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¥³¥á¥ó¥ÈÅþÃå¡ª

7月18日(金)、『ミュージックステーションSUPER SUMMER FES 2025』が4時間にわたって生放送。

このたび、白熱の生ライブを繰り広げる出演アーティストからコメントが到着した。

SixTONESはRADWIMPSの野田洋次郎による書き下ろし楽曲『Stargaze』と、YouTubeで話題の夏ソング『PARTY PEOPLE』を披露。

「『Stargaze』は歌詞に注目してもらいたいです!曲の壮大さ!エモさ!青春!がすべて詰め込まれています!」とジェシー。松村北斗も「パートごとの世界観・曲調に伴って変わる、メンバーそれぞれの歌い方や声色に注目してください」と呼びかける。

夏ソングの『PARTY PEOPLE』は一転、「SixTONESの定番夏ソングなので、この曲で一緒に熱くなってほしいです!」と京本大我。「難しいことを考えずに楽しめる、夏の暑さに負けない開放感が気持ちの良い、バカ騒ぎができる曲です」と松村もコメントを寄せた。

Snow Manは渡辺翔太が主演を務める映画『事故物件ゾク 恐い間取り』の主題歌『SERIOUS』と、同じく渡辺が主演したオシドラサタデー『青島くんはいじわる』の主題歌『君は僕のもの』を披露する。

「『SERIOUS』は、Snow Manとしては初のホラーな楽曲。サビの振り付けがキャッチーで見どころです」と渡辺。岩本照は「ゾクゾクする、ポップなダンスチューンになっています」、目黒蓮も「初のホラー要素が入ったSnow Manにとって新しい楽曲で、不気味さもありながらポップでドキドキワクワクするような世界観を楽しんでもらいたいです」とアピールしている。

一方の『君は僕のもの』は、「夏にぴったりの曲。メンバー同士のわちゃわちゃした姿、楽しんでいる姿、皆さんに見てもらいたいです」と深澤辰哉。目黒蓮も「爽やかで軽快さがあって、夏にぴったりです!」と楽曲の魅力を語った。

◆50TAが待望のMステ初出演!

『ロンドンハーツ』のドッキリから生まれたアーティスト・50TA(狩野英孝)がMステ初登場。『ノコギリガール〜ひとりでトイレにいけるもん〜』『PERFECT LOVE』の人気曲2曲を披露する。

「Mステに出演したとき用に昔から、オープニングの階段を下りる練習をしてSNSに載せていました」と語る50TA。

待望の初出演には「初登場となると緊張しそうなので、あたかも最多出演のような気持ちで臨みます」と意気込みを。「暑い夏に、熱い魂ですべてをぶつけてきます!互いに忘れられない日にしようぜ!」と力強く呼びかけた。

自身の生配信で50TAの楽曲を歌うほどのファンだというSnow Manのラウールは、念願の初共演に「大っっっすきです!共演できて光栄です!パフォーマンス楽しみにしています!」と大興奮でメッセージを寄せている。

◆Mrs. GREEN APPLEは大人気夏うたを!

さらに、Mrs. GREEN APPLEは2018年リリースの大人気夏うた『青と夏』を披露。リリースから7年が経った今も広く愛される同楽曲のパフォーマンスに注目だ。

そして7年ぶりのMステ登場となる西野カナの『会いたくて 会いたくて』のパフォーマンスにも期待が高まる。

ほかにも、初めてのラブソングとなる『Blue Jeans』を披露するHANAは「HANA初めてのラブソングです。ペア振りをさせていただくので、新しい私たちの表情や声を聞いてください。新しいHANAをお見せするので、皆さんキュンキュンしてください」とCHIKA。

自身も出演するCMソング『Shining day』を歌うNiziUは「とても爽やかで、聴いていて涼しい気持ちになれる楽曲になっています!3サビで、みんな一列に並んでウォーキングをする振り付けに注目していただきたいです」(MAKO)とコメントを寄せた。

◆出演アーティスト&楽曲(五十音順)

アイナ・ジ・エンド:『革命道中』

ano:『ハッピーラッキーチャッピー』『ちゅ、多様性。』

XG:『IS THIS LOVE』

ORANGE RANGE:『裸足のチェッコリー』『イケナイ太陽』

KAWAII LAB.(FRUITS ZIPPER・CANDY TUNE・SWEET STEADY・CUTIE STREET・KAWAII LAB. MATES):『MステSPメドレー(わたしの一番かわいいところ・倍倍FIGHT!・かわいいだけじゃだめですか?・ぱじゃまぱーてぃー!・NEW KAWAII)』

King & Prince:『I Know』

米米CLUB:『浪漫飛行』

三代目 J SOUL BROTHERS:『ICE BREAKER』

湘南乃風:『睡蓮花』

湘南乃風 feat.新しい学校のリーダーズ:『青春永遠』

SixTONES:『Stargaze』『PARTY PEOPLE』

Snow Man:『SERIOUS』『君は僕のもの』

SUPER BEAVER:『主人公』

Da-iCE:『ノンフィクションズ』

TUBE:『SUMMER DREAM〜夏だね〜ガラスのメモリーズ〜あー夏休み』

TUBE × FRUITS ZIPPER:『ファミリー・サマー・バケーション』

Def Tech:『On the Shore』『My Way』

西野カナ:『EYES ON YOU』『会いたくて 会いたくて』

NiziU:『Shining day』

乃木坂46:『Same numbers』

HANA:『Blue Jeans』

B&ZAI:『First Beat』『なつ♡あい』

日向坂46:『Love yourself !』

BE:FIRST:『夢中』

50TA(狩野英孝):『ノコギリガール〜ひとりでトイレにいけるもん〜』『PERFECT LOVE』

三浦大知:『Polytope』

Mrs. GREEN APPLE:『青と夏』