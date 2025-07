Ä»Èø¾¢³¤¤Ê¤É½Ð±é¡ª¥½¥Ë¡¼²»³ÚºâÃÄ¡ÖConcert for KIDS ¡Á¤½¤é¤¯¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡ª¡Á¡×

ソニー音楽財団は、未就学児から入場できる人気クラシック・コンサート・シリーズ「Concert for KIDS」の新企画「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ!〜」を初開催します!

ソニー音楽財団は、未就学児から入場できる人気クラシック・コンサート・シリーズ「Concert for KIDS」の新企画「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ!〜」を初開催。

このコンサートには、YouTubeで2,000万回以上再生「鬼のパンツ」の歌唱動画が話題の若手テノール歌手、鳥尾匠海さんも出演。

7月17日よりチケット販売スタート。

「未就学の小さな子どもたちにも良質なクラシック音楽を届けたい」という思いから始まった「Concert for KIDS」は、これまでに全国各地で300回以上開催、累計15万人以上もの方々に来場いただいている人気コンサート・シリーズ。

子ども向けコンサートのパイオニアとも言える「Concert for KIDS」から、新しいコンサート・スタイルを提案する「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ!〜」が登場。

生まれて初めてのコンサート・デビューには質の高い演奏を、というシリーズのコンセプトはそのままに、小さな子どもから大人まで、だれもが楽しめるエンタメ性を盛り込んだコンサート。

新企画「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ!〜」は、その名の通りオリジナル・キャラクターの「そらくん」がステージに登場。

コミカルな「歌のお兄さん」と、博識でちょっとクセつよな「ピアノお兄さん」と一緒に音楽の楽しさを見つけるという内容。

ステージ上でのピアノ鑑賞体験(一部の曲のみ)や楽しい客席演出など、子どもたちがドキドキワクワクするスペシャルな仕掛けも盛りだくさん。

プロの迫力ある歌声とともに「鬼のパンツ(フニクリ・フニクラ)」を元気いっぱいに歌えば、子どもたちも大満足で会場を後にしてくれるだろう。

「Concert for KIDS」オリジナル・キャラクター “そらくん”

「歌のお兄さん」として、YouTubeでも話題を集めているテノール歌手の鳥尾匠海が出演、「ピアノお兄さん」として、全国で活躍するピアニストの新井瑛久が出演し、コンサートを盛り上げる。

歌のお兄さん:鳥尾匠海(テノール)

ピアノお兄さん:新井瑛久(ピアノ)

鳥尾匠海さんは、東京藝術大学音楽学部声楽科を卒業後、新国立劇場オペラ研修所(第22期)修了、第71回全日本学生音楽コンクール全国大会大学の部にてテノールとして初の第一位という経歴を持つテノール歌手。

オペラやコンサートで活躍する一方、YouTubeでの活動も話題。

テノール歌手が本気で歌ったキレッキレの「鬼のパンツ」(2,000万回以上再生)やテノール歌手ならではの美声で、これでもかというほどしっとりと歌い上げた「大人のアンパンマンのマーチ」(46万回以上再生)など、ユーモア溢れるパフォーマンスでファンを魅了している。

ヴォーカルグループREAL TRAUMのメンバーとしても活躍。

ピアニストの新井瑛久さんは、東京藝術大学ピアノ専攻を卒業後、同大学院室内楽専攻に進学卒業。

2017年ポーランドにてシレジアフィルハーモニー管弦楽団共演など華やかな経歴を持つ。

現在は「ピアノを弾く人を増やしたい!」をモットーに演奏会やレッスン、アウトリーチ活動やYouTubeチャンネルの運営などを行い、音楽の魅力を発信している。

愛称は「ピアノお兄さん」。

<2人からコメントが到着!>

鳥尾匠海さん(テノール)

新井くんと「鬼のパンツ」を演奏して1年が経ちますが、今までの活動の積み重ねがこのコンサートに繋がったと思います。

子どもたちが参加できる楽しいクラシックコンサートを、新井くん、ぼく、そしてそらくんと出来ると嬉しいです!

会場でお待ちしています!

新井瑛久さん(ピアノ)

音楽が大好きな子どもたちに届け!と思いながら日々音楽活動をしているので、このような素敵な演奏会に出演することができてとても嬉しく思います!

鳥尾さんといつも演奏している「鬼のパンツ」を、みんなと一緒に歌って踊れるのが楽しみで、ドキドキワクワクです!

「Concert for KIDS 〜そらくんといっしょ!〜」は間近で生演奏を体験できる約50分のコンサート。

二人のお兄さんとそらくんと一緒に、楽しいクラシック音楽の体験をお楽しみに。

【公演概要】

<日程・場所>

2025年10月11日(土)

10:30開場/11:00開演(約50分(休憩なし))

和光大学ポプリホール鶴川 (東京都)

<チケット情報>

2025年7月17日(木)より販売開始

※全席指定・税込

おとな:3,000円

こども(3才〜小学生以下):1,500円/こども(0才〜2才以下):無料*

*保護者(おとな)の方1名のお膝の上で、2才以下のお子さま1名まで。

*2才以下のお子さまでも座席が必要な場合や、2名以上の場合は有料のこども券をお買い求めください。

※おとなのみでも購入可。

<プレイガイド>

◆(一財)町田市文化・国際交流財団

電話:町田市民ホール 042-728-4300

窓口:町田市民ホール 1階事務所、和光大学ポプリホール鶴川 1階総合案内

※販売初日は8:30〜インターネット又は電話のみ。

(電話は座席指定不可)

※車いす席は電話でお問い合わせください。

◆イープラス

<出演>

鳥尾匠海(テノール)

新井瑛久(ピアノ)

<曲目>

おにのパンツ(フニクリ・フニクラ)

ナポリ民謡:オー・ソレ・ミオ

ショパン:エチュード『革命』 ほか

<主催>

町田市文化施設指定管理共同事業体 代表団体 一般財団法人 町田市文化・国際交流財団

<企画制作>

公益財団法人ソニー音楽財団(Sony Music Foundation)

※本公演は3才〜小学校低学年のお子さまにおすすめの公演です(0才から入場可)。

※会場には授乳室、おむつ交換室、ベビーカー置場の用意があります。

安心して来場ください。

【プロフィール】

歌のお兄さん:鳥尾匠海(テノール)

鳥尾匠海(Takumi Torio)/テノール

東京藝術大学声楽科卒業後、新国立劇場オペラ研修所第22期修了。

第71回全日本学生音楽コンクール全国大会大学の部にてテノールとして初の第一位。

甲子園球場、東京ドーム等で国歌独唱。

オペラでは、『ジャンニ・スキッキ』・『ドン・ジョヴァンニ』・木下牧子新作オペラ『陰陽師』等、コンサートではベートーヴェン「第九」・モーツァルト「戴冠ミサ」・日本最大級のクラシックフェス「STAND UP! CLASSIC」・BS11 貴公子たちの音楽会・「のだめカンタービレ」など多数の公演に出演。

2024年には、天沼裕子作曲の新作オペラ『少年オルフェ』主演。

新聞に掲載されるなど高評価を得た。

また、小学校で歌唱した「鬼のパンツシリーズ」動画がSNSで2,000万回再生と人気を博す。

2025年にはサントリーホールで開催された世界最大級のこどもを対象にしたクラシック音楽フェス「こども音楽フェスティバル 2025」に出演。

1年を通して、積極的に子どもたちへの演奏活動を行なっている。

現在最も注目を集める若手テノール歌手。

ヴォーカルグループREAL TRAUMメンバー。

ピアノお兄さん:新井瑛久(ピアノ)

新井瑛久(Akihisa Arai)/ピアノ

3歳からピアノを始める。

2017年ポーランドにてシレジアフィルハーモニー管弦楽団共演、リストピアノ協奏曲を演奏。

東京藝術大学ピアノ専攻を卒業。

学部時代から室内楽作品を多く演奏し、同大学院室内楽専攻に進学卒業。

ヴィオラとのデュオとして出場したInternational String Competition 2021-Wieniawski EditionにてProfessional Category第1位、ソナタ賞受賞。

2023年ロマン派音楽研究会管弦楽団と共演し、チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番を演奏。

音楽家ユニット「お茶かる」として2023年まで活動。

現在YouTubeチャンネル「ピアノおにいさん新井」を運営し、「ピアノを弾く人を増やしたい!」をモットーに演奏会やレッスン、アウトリーチ活動などを行い、音楽の魅力を発信。

