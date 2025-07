Ë­¤«¤Ê¼«Á³¡¢¿®½£¾åÅÄ¤Î¸¶É÷·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¡ªÂè39²ó¾åÅÄ¸ÅÀï¾ì¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó

第39回上田古戦場ハーフマラソンを令和7年10月5日(日)に長野県営上田野球場をスタート・ゴールとしたコースで開催します。

第39回上田古戦場ハーフマラソン

【内容】

・ハーフコース(男・女) ※高校生以上

・10kmコース(男・女) ※高校生以上

・チャレンジラン(2.5km) ※小学生以上

・ファミリーラン(2.5km) ※どなたでも/※表彰はございません

【開催日時】

令和7年10月5日(日) 9:00〜 スタート予定

【会場】

スタート地点:長野県営上田野球場(長野県上田市下之条354-1)

【募集期間】

令和7年6月30日(月)〜8月3日(日)

【定員】

2,000名(定員達し次第募集終了)

【駐車場】

・参加者駐車場あり

(大会事務局により指定された駐車場に駐車をお願いします。

希望者には事前に郵送する大会案内に駐車券を同封します。

駐車台数に限りがありますのでなるべく乗り合わせや公共交通機関でお越しください。)

・上田駅前から長野県営上田野球場間の参加者向け無料送迎バスを運行予定

甲斐国の戦国大名・武田信玄と北信濃の戦国大名・村上義清が激闘を繰り広げたといわれている歴史ロマンあふれるマラソン大会です。

豊かな自然、信州上田の原風景をバックに駆け抜けるコースが魅力です。

「ハーフ」「10km」「チャレンジラン(2.5km)」「ファミリーラン(2.5km)」と大人から子供までが楽しめます。

参加賞として、タオルをプレゼント!

大会タオル(参加賞)

長野県東部に位置する上田市は上田城をはじめとした真田氏ゆかりの地としても知られる自然豊かな街です。

歴史ある温泉や神社仏閣、伝統工芸、ご当地グルメなども充実し、マラソンを走り切った後のご褒美に、合わせて楽しめます。

当日はLINKマルシェも開催します!東京から新幹線で約90分の近さも魅力です。

