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¤¹¤ß¤ì¤Ï¡ÖSome great shots by the water with this phenomenal duo @kaikiyamanaka x @riosakamoto___ ¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢¥×¥í¥µ¡¼¥Õ¥¡¡¼¤Ç¼Ì¿¿²È¤Î»³Ãæ³¤µ±»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£»ç¿§¤Î¥Ó¥­¥Ë¤òÃåÍÑ¤·¤Æ³¤ÊÕ¤ËÐÊ¤àÍÍ»Ò¤äº½ÉÍ¤Ë¿²Å¾¤Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¡¢°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤äµÓ¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÁÇÈ©¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

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