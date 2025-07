¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹â²óÅ¾ÎÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡ªÀÐÀî´á¶ñ¡Ö¥¹¥Ô¥ó¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ô¥Ê¡¼¡¦¥­¥å¡¼¥Ö¥¹¥Ô¥Ê¡¼¡×

石川玩具は、2025年7月より、ベアリングを使用したストレス解消玩具「スピンボールスピナー・キューブスピナー」を全国のバラエティショップ・玩具店および各社ECサイトにて販売開始します。

石川玩具「スピンボールスピナー・キューブスピナー」

石川玩具は、2025年7月より、ベアリングを使用したストレス解消玩具「スピンボールスピナー・キューブスピナー」を全国のバラエティショップ・玩具店および各社ECサイトにて販売開始。

高性能な10個のボール型ベアリングの作用で高速回転かつ長時間回り続けます。

空いた時間の息抜きに、ストレスや不安解消に老若男女楽しめる新感覚玩具です。

スピンボールスピナー・キューブスピナーはそれぞれ5色展開にて用意しています。

CUBE SPINNER

【ベアリングが生み出す高回転力。ついつい触ってしまう不思議な魅力。】

「スピンボールスピナー・キューブスピナー」は10個のボール型ベアリングが内蔵された、亜鉛合金製の新感覚フィジェットトイです。

ベアリングは複数個の「転動体(“玉”または“ころ”)」が転がることにより摩擦を減らすことで回転をなめらかにする作用があります。

通常、回転は摩擦によって短時間で止まってしまいますが、「スピンボールスピナー・キューブスピナー」はこのベアリングの作用により約5分間回転し続けることができます。

回転が生み出す模様と形の変化が見ていて飽きず、つい手の空いた時やなにか考え事をするときに触ってしまい、触った人たちにリラックス効果をもたらしてくれます。

素材には亜鉛合金を使用しており、ずしりと適度な重量感とメタリックなカラーがインテリアとしてデスク等で存在感を放ちます。

CUBE SPINNER ブルーブラック

SPIN BALL SPINNER ゲーミングメタリック

【スピンボールスピナーとキューブスピナーはそれぞれ5色展開。

好みに合わせてお気に入りの色を選べます。】

■スピンボールスピナー

ドイツ「シュピールヴァーレンメッセ ToyAward2025」においてファイナリストに選出された球体型のスピナー。

回転が生み出す鮮やかな模様がリラックス効果を生み出します。

5色展開でネオングリーンのみ蓄光仕様。

サイズ:40×40(mm)

価格 :1,980円(税込)/1個

色 :ゲーミングメタリック、ゴールド、ネオングリーン、

メタリックブルー、ブラック

■キューブスピナー

キューブスピナーは、回転させることで大きく形が変わります。

飽きの来ない動きと軸部分と回転部分の色のコントラストがストレスや不安を和らげてくれます。

サイズ:30×30(mm)

価格 :1,980円(税込)/1個

色 :ゲーミングメタリック、ブルーブラック、シルバーゴールド、

ピンクパープル、マットブラック

