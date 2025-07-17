¡ÖÅç¤Î¶õµ¤µÛ¤¦¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×16¿Í¤¬°ÀÐÅç¤Ëµ¢Åç¡¡18Æü¤Îµ¢Åç´õË¾¼Ô¤äºÆ¤ÓÈòÆñ¤¹¤ë¿Í¤â¡¡·²È¯ÃÏ¿Ì
¡¡6·î¤«¤éÃÏ¿Ì¤¬Â³¤¯½½ÅçÂ¼¤Ç¡¢Åç¤Î³°¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿°ÀÐÅç¤Î½»Ì±¤Î°ìÉô¤¬17Æü¤ÎÄ«¡¢Åç¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìó10Æü¤Ö¤ê¤ËÅç¤ËÌá¤Ã¤¿½»Ì±¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈè¤ì¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡6·î¤«¤é¥È¥«¥éÎóÅç¤Î¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤®¡¢½½ÅçÂ¼¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¼ýÂ«¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë°ÀÐÅç¤«¤é52¿Í¡¢¾®ÊõÅç¤«¤é15¿Í¤¬Åç¤Î³°¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¦¤Á°ÀÐÅç¤«¤éÈòÆñ¤·¤Æ¤¤¤¿ 16¿Í¤¬Åç¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¡¢16Æü¤ÎÌë¤ËÂ¼±Ä¤Î¥Õ¥§¥êー¤ÇÅç¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¿§¡¹¤ÊÊý¤«¤é»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¡£´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯»ùÅç¤À¤Ã¤¿¤é°Â¿´¤·¤ÆÌ²¤ì¤ë¤¬Åç¤ÏÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¡ÊÃÏ¿Ì¤Î¤³¤È¤ò¡Ë¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ¸³è¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤È¿´ÇÛ¡×
¡¡16¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Õ¥§¥êー¤Ï17Æü¸áÁ°9»þÈ¾¤¹¤®¤Ë°ÀÐÅç¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡7·î6Æü¤Ë¼¯»ùÅç»Ô¤ËÈòÆñ¤·¤¿ÍÀîÏÂÂ§¤µ¤ó¤âÌó10Æü¤Ö¤ê¤ËÅç¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
(°ÀÐÅç¤Ëµ¢Åç¡¦ÍÀîÏÂÂ§¤µ¤ó)
¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ¥¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎ¦ÍÈ¤²ºî¶È¤ÈÂæÉ÷¤ËÈ÷¤¨¤Æ¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÂæÉ÷ÂÐºö¤Ê¤É¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅç¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¦¤È¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¡×
¡¡ÍÀî¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤·¤ÆÅç¤ËÌá¤ì¤¿¤Î¤ÏÅç¤Ë»Ä¤ê¡¢Åç¤ÎÊë¤é¤·¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
(°ÀÐÅç¤Ëµ¢Åç¡¦ÍÀîÏÂÂ§¤µ¤ó)
¡ÖÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤ÇËèÆü¤¬ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£³§¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤êÈè¤ì¤¿É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÏÈòÆñ¤·¤¿¿È¤À¤¬°Â¿´¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡ÍÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤ÇÈòÆñÀ¸³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢18Æü¤Î¥Õ¥§¥êー¤ÇºÆ¤Ó¼¯»ùÅç»Ô¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡17ÆüÅç¤Ëµ¢¤Ã¤¿¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢°ÀÐÅç³Ø±à¤ËÄÌ¤¦»Ò¤É¤â4¿Í¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ³Ø¹»¤Ï17Æü¤Î¸á¸å¤«¤éÂÐÌÌ¤Î¼ø¶È¤òºÆ³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÈòÆñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤¿¤á¡¢18Æü¤Î½ª¶È¼°¤ÏÂÐÌÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡½½ÅçÂ¼¤Ï¿ÌÅÙ4°Ê¾å¤ÎÍÉ¤ì¤¬5Æü´Ö´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð´õË¾¼Ô¤òµ¢Åç¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬16Æü¤â°ÀÐÅç¤Ç¿ÌÅÙ4¤ÎÍÉ¤ì¤¬3²ó´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¼¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È18Æü¤Î¥Õ¥§¥êー¤Çµ¢Åç¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥Õ¥§¥êーÂå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£