ÂÎ°é¤Î¼ø¶ÈÃæ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¡Ä¹â¹»À¸¤Ê¤É¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£¸¿ÍÈÂÁ÷¡¡Ç®Ãæ¾Éµ¿¤¤Áê¼¡¤°´í¸±¤Ê½ë¤µ¡¡ËÌ³¤Æ»
½ë¤µ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤¿¤áÀð»Ò¤ò¤¢¤ª¤°½÷À¤ä¡¢Æü»±¤ò¤µ¤¹½÷À¤Î»Ñ¤âー
£··î£±£·Æü¤ÎËÌ³¤Æ»Æâ¤Ï´í¸±¤Ê½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ¸«»Ô¤Ç¤Ï¸á¸å£µ»þ¤Þ¤Ç¤ËºÇ¹âµ¤²¹¤¬£³£¶.£²¡î¡¢¥ª¥Ûー¥Ä¥¯¤Î¾®À¶¿åÄ®¤Ç£³£¶.£µ¡î¤ÎÌÔ½ëÆü¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»¥ËÚ¤Ç¤âº£¥·ー¥º¥óºÇ¹â¤Î£³£³.£¹¡î¤È£±£±£µÃÏÅÀ¤Ç¿¿²ÆÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾®Ã®¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢£±£°Âå¤«¤é£¹£°Âå¤ÎÃË½÷£µ¿Í¤Î¤Û¤«¡¢¹â¹»À¸¤¬ÂÎ°é¤Î¼ø¶ÈÃæ¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ£¶¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸á¸å£µ»þ¤Þ¤Ç¤ËÁ´Æ»¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£±£¸¿Í¤¬Ç®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£