Æü·Ð225ÀèÊª¡§17Æü19»þ¡á70±ß°Â¡¢3Ëü9860±ß
¡¡17Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯9·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ70±ß°Â¤Î3Ëü9860±ß¤È¾®Éý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9901.19±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï41.19±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1307Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2840¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ4¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï0.19¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39860¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡¡¡1307
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39865¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡ 22761
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2840¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡¡¡1628
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25655¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡97
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 741¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡96
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2840¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ4¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï0.19¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39860¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡¡¡1307
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39865¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡ 22761
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2840¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡¡¡1628
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25655¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -70¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡97
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 741¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+0¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡96
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹