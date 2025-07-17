¾®¼ÇÉ÷²Ö¡ÈÈþ¼Ó¡É¤Ï½ñ¤´¹¤¨¤¿±¿Ì¿¤ÎÂå½þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡ÙÂè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®¼ÇÉ÷²Ö¤Èº´Æ£·ò¤¬W¼ç±é¤·¡¢Prime Video¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎAmazon OriginalÆüËÜ¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡Ù¡ÊÁ´10ÏÃ¡¢Ëè½µ¶âÍËÆü¤Ë2ÏÃ¤º¤Ä¹¹¿·¡ËÂè8ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ûº´Æ£·òFANMEETING 2025¡ÎTAKERU FES¡Ï¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¸¶ºî¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¥¦¥§¥ÖÌ¡²è²½¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£¿ÆÍ§¤ÈÉ×¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¿À¸ÍÈþ¼Ó¡Ê¾®¼Ç¡Ë¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Î²áµî¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¤ÈÉ×¤òÇËÌÇ¤µ¤»¤è¤¦¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢1ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÄ¹¡¦ÎëÌÚÏË¡Êº´Æ£¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿´¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Èþ¼Ó¤Î1ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÉ×¡¦Ê¿ÌîÍ§Ìé¤ò²£»³Íµ¡¢Èþ¼Ó¤Î¿ÆÍ§¡¦¹¾ºäÎïÆà¤òÇòÀÐÀ»¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¸å¤¹¤Ù¤Æ¤¬Èþ¼Ó¤Î»ÅÁÈ¤ó¤À¡ÈÉü½²·×²è¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿ÎïÆà¤ÈÍ§Ìé¤ÏÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¡£ÎïÆà¤ÏÈþ¼Ó¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤òÇ³¤ä¤·¡¢Í§Ìé¤ÏÈþ¼Ó¤ËµÍ¤á´ó¤ê¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¼ó¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢½»µÈ²È¤Ç¤Î²ÈÄíÆâ¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¡¢ÍªÅÍ¡Ê¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ë¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ëÏË¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤âÆ°¤½Ð¤¹Ãæ¡¢Èþ¼Ó¤Ï¼«¤é¤¬±¿Ì¿¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÂå½þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎïÆà¤Î²áµî¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¾Ï¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ûº´Æ£·òFANMEETING 2025¡ÎTAKERU FES¡Ï¤ÎÌÏÍÍ
¡¡¸¶ºî¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¥¦¥§¥ÖÌ¡²è²½¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤Ç¼Â¼Ì²½¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡£¿ÆÍ§¤ÈÉ×¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¿À¸ÍÈþ¼Ó¡Ê¾®¼Ç¡Ë¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Î²áµî¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¿ÆÍ§¤ÈÉ×¤òÇËÌÇ¤µ¤»¤è¤¦¤È¥ê¥Ù¥ó¥¸·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢1ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï´Ø¤ï¤ê¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÉôÄ¹¡¦ÎëÌÚÏË¡Êº´Æ£¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¿´¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Èþ¼Ó¤Î1ÅÙÌÜ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÉ×¡¦Ê¿ÌîÍ§Ìé¤ò²£»³Íµ¡¢Èþ¼Ó¤Î¿ÆÍ§¡¦¹¾ºäÎïÆà¤òÇòÀÐÀ»¤¬±é¤¸¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢½»µÈ²È¤Ç¤Î²ÈÄíÆâ¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¡¢ÍªÅÍ¡Ê¼·¸Þ»°³ÝÎ¶Ìé¡Ë¤Ë¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÁêÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ëÏË¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¡¹¤âÆ°¤½Ð¤¹Ãæ¡¢Èþ¼Ó¤Ï¼«¤é¤¬±¿Ì¿¤ò½ñ¤´¹¤¨¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÂå½þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆæ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÎïÆà¤Î²áµî¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢Êª¸ì¤Ï¤¤¤è¤¤¤èºÇ½ª¾Ï¤ØÆÍÆþ¤¹¤ë¡£