²û¤«¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ªJRÅì³¤¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥¹¡ÖÀÄ½Õ18¤­¤Ã¤×¡×¥°¥Ã¥º

JR東海リテイリング・プラスは、国鉄時代の「青春18のびのびきっぷ」や、今なお販売が続く「青春18きっぷ」にまつわる懐かしいデザインやロゴをモチーフにしたオリジナルグッズを新発売します。

JR東海リテイリング・プラス「青春18きっぷ」グッズ

JR東海リテイリング・プラスは、国鉄時代の「青春18のびのびきっぷ」や、今なお販売が続く「青春18きっぷ」にまつわる懐かしいデザインやロゴをモチーフにしたオリジナルグッズを新発売。

青春18きっぷを手に、日本全国を旅したあの日の思い出がよみがえるような、旅情あふれるアイテムをぜひ楽しめます!

■ 青春18きっぷとは?

青春18きっぷは、全国のJR線の快速・普通列車の普通車自由席などが自由に乗り降りできる特別企画乗車券です。

2025年の夏季シーズンは7月19日〜9月9日まで利用でき、「3日間用」と「5日間用」が販売されています。

その原点は、1982年(昭和57年)3月1日に、当時の国鉄(現在のJR)から登場した「青春18のびのびきっぷ」。

当時は「青春18」の文字が入ったワッペンが付属していました。

翌1983年には現在の「青春18きっぷ」という名称に改まり、鉄道旅を愛する特に若者たちにとって特別な存在となり、以降も世代を超えて親しまれています。

「時刻表」「宮島航路」「いい旅チャレンジ20,000km」「ムーンライト」「オプション券」など、青春18きっぷを取り巻く鉄道文化は、今も多くの方の記憶と旅の記録に寄り添い続けています。

■ 販売商品

<商品(1)>

青春18きっぷ ロゴチャーム付きアクリルキーホルダー(表紙仕様)

販売価格:税込990円

青春18きっぷ ロゴチャーム付きアクリルキーホルダー(表紙仕様)

<商品(2)>

青春18きっぷ ロゴチャーム付きアクリルキーホルダー(きっぷ仕様)

販売価格:税込990円

青春18きっぷ ロゴチャーム付きアクリルキーホルダー(きっぷ仕様)

<商品(3)>

青春18きっぷ タオルハンカチ

販売価格:税込770円

青春18きっぷ タオルハンカチ

<商品(4)>

青春18のびのびきっぷ ワッペンモチーフスマホステッカー

販売価格:税込660円

青春18のびのびきっぷ ワッペンモチーフスマホステッカー

<商品(5)>

青春18のびのびきっぷ風 メモ帳

販売価格:税込1,100円

※「BLUE BULLET」では後日発売。

青春18のびのびきっぷ風 メモ帳

青春18のびのびきっぷ風 メモ帳 ページ画像

<商品(6)>

青春18きっぷ風 メモ帳

販売価格:税込1,100円

※「BLUE BULLET」では後日発売。

青春18きっぷ風 メモ帳

青春18きっぷ風 メモ帳 ページ画像

■ 販売詳細

<販売箇所>

●同社公式オンラインショップ

・自社ECサイト「PLUSTA ONLINE STORE」

・JR東海MARKET内「PLUSTA ONLINE STORE」

●同社店舗

・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」

店舗場所:JR東海 東海道新幹線 品川駅構内 新幹線北口改札内コンコース

営業時間:9:50〜15:35 (定休日:毎週火曜日)

※営業時間を変更する場合があります。

詳細は店舗公式X(@plus_trainshop)を確認してください。

※「BLUE BULLET」では一部商品のみ取扱いします。

<発売日>

・同社公式オンラインショップ :2025年7月28日(月曜日) 10:00〜

・鉄道グッズ専門店「BLUE BULLET」:2025年7月30日(水曜日)

※「BLUE BULLET」では、「青春18のびのびきっぷ風 メモ帳」と「青春18きっぷ風 メモ帳」を後日発売します。

<その他>

・この商品は、きっぷとして利用することはできません。

(JR北海道商品化許諾済、JR東日本商品化許諾済、JR東海承認済、JR西日本商品化許諾済、JR四国承認済、JR九州承認済)

※画像はイメージです。

※数に限りがあります。

※商品のデザインは、実際の車両や設備、きっぷ等と異なる場合があります。

※内容・価格・数量・販売箇所等は変更する場合があります。

また、急遽販売を終了する場合があります。

※商品の予約および取り置きはできません。

※各通販サイトでは商品代金のほか、送料を別途頂戴します。

また、一部お届けできない地域があります。

※いかなる理由においても転売(オークションサイトやフリマアプリへの出品含む)及びそれを目的とした注文は固くお断りします。

※「BLUE BULLET」のご来店にはJR東海品川駅の入場券または有効な乗車券類が必要です。

※自社ECサイト「JR-PLUSオンラインショップ」は2025年7月16日より、ショップ名が「PLUSTA ONLINE STORE」となりました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 懐かしいデザイン!JR東海リテイリング・プラス「青春18きっぷ」グッズ appeared first on Dtimes.