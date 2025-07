¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥àÀ©¤Î·îËö¸«¹þÏ«Æ¯»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ Ï«Æ¯¼ÂÀÓ¤ò¸µ¤Ë»»½Ð¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ª¥é¥¯¥í¡¼

打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」が、フレックスタイム制で働く従業員の月末見込労働時間数について、労働実績を元に算出する機能を2025年7月9日(水)にリリースしました。

■フレックスタイム制の月末見込労働時間数を労働実績を元に算出する機能の概要

フレックスタイム制とは一定期間についてあらかじめ決められた総労働時間の中で、労働者が日々の始業・終業時刻や労働時間を自ら決めることができる制度ですが、本機能ではフレックスタイム制の従業員が「このままのペースで働いた場合、総労働時間数や時間外労働時間数は月末時点ではどれくらいになりそうなのか」を管理画面・従業員画面のどちらからもグラフで確認することができます。

<具体的な計算ロジック>

「前日までの自己申告の総労働時間」/「前日までの所定労働時間の合計」から1日の標準労働時間に対する「労働率」を算出し、前日までの自己申告の労働実績に、「残りの所定労働日数」×「1日の標準労働時間」×「労働率」を加算して見込時間を算出します。

イメージとしては、「残りの所定労働日を1日あたりの平均労働時間ずつ働いたとするとどうなるか?」を表示させることができるものです。

従来よりラクローではフレックスタイム制の月末見込機能を設けておりましたが、その計算ロジックは労働実績にかかわらず「残りの所定労働日を毎日標準労働時間分働いたとするとどうなるか?」というものでした。

今回、その月の前日までの労働実績をもとに見込時間を算出できる機能を新たに追加したことにより「標準労働時間分働いた場合の見込時間」と「前日までの平均労働時間分働いた場合の見込時間」を選択できるようになりました。

■打刻レス勤怠管理サービス「ラクロー」

ラクローは、PCログなどの客観的記録をベースに、日々の打刻を必要としない「打刻レス」勤怠管理サービスです。

テレワーク・在宅勤務時など、打刻や時刻入力だと実態と乖離しやすい環境であっても、PCログ等の客観的な記録で労働時間を管理することで、突合作業が不要になり効率的で安心な勤怠管理を実現します。

