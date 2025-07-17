ÌµÍý¤Ê¼ê½Ñ¤Î¤»¤¤¤ÇÁª¼ê¥¥ã¥ê¥¢¤ò²õ¤µ¤ì¤¿¡Ä¡Ä¡¡¸µ¥Þ¥óUFW¤¬°å»Õ¤òÁÊ¤¨¤ë
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥°é¤Á¤Ç¡¢¥×¥ê¥Þ¥¹¡¦¥¢¡¼¥¬¥¤¥ë¤ä¥¦¥©¥ë¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿¸µFW¥·¥ë¥ô¥¡¥ó¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯»á¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«¿È¤ÎÂ¤ò¼ê½Ñ¤·¤¿°å»Õ¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¡ØTHE Sun¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»á¤Ï¥¦¥ë¥Ö¥º¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿2013Ç¯¤ËÂ¤ò¹üÀÞ¡£¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¤³¤Î¼ê½Ñ¤¬Æ±»á¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ700Ëü¥Ý¥ó¥É¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤áÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¥«¥ë¥À¡¼°å»ÕÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¥¨¥Ð¥ó¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯»á¤¬°å»Õ¤ÎÇ½ÎÏ¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²óÉü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²áÅÙ¤Ë³Ú´ÑÅª¤Ê¸«Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¼çÄ¥¡£¸¶¹ð¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Ì¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¿¼¹ï¤ÊÉé½ý¤òÉé¤Ã¤¿¥×¥íÁª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò±Ê¤é¤¨¤µ¤»¤¿¤È¤Î¸«Êý¤À¡£
2008Ç¯¤Ë¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×ÆÀÅÀ²¦¤ÎºÂ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¥¨¥Ð¥ó¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥¤¥¯»á¡£2013Ç¯¤Ë¥¦¥ë¥Ö¥º¤òµî¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ï¥¤¥×¥¹¥¦¥£¥Ã¥Á¡¦¥¿¥¦¥ó¡¢¥×¥ì¥¹¥È¥ó¡¦¥Î¡¼¥¹¥¨¥ó¥É¡¢¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¿¥¦¥ó¤Ê¤É¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢¾å¾ºµ¤Î®¤òÉÁ¤±¤Ì¤Þ¤Þ2018Ç¯¤Ë°úÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£