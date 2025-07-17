¥Þ¥óC¡¢º£²Æ¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤«¡¡GK¥¨¥Ç¥ë¥½¥ó¤Î¸å³ø¸õÊä¤È¤·¤Æ¶½Ì£
¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÄ¹Ç¯¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤¿GK¤Ïº£²ÆÂàÃÄ¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØDiario AS¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ë33ºÐ¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
2014Ç¯£··î¤Ë¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸ø¼°ÀïÄÌ»»422»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀäÂÐÅª¤Ê¼é¸î¿À¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¡£¤·¤«¤·ºòµ¨¤ÏÂç²ø²æ¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬8»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£ºòµ¨¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¥ô¥©¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼¤¬Âç³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥¨¥¹¥Ñ¥Ë¥ç¡¼¥ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯²Ì¤¿¤·¤¿24ºÐGK¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºßÂàÃÄ¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥¢¡¦¥·¥å¥Æ¡¼¥²¥ó¤Ë¤Ï¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÄ¹Ç¯ºßÀÒ¤·¤¿¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤òÎ¥¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¿— ¥é¡¦¥ê¡¼¥¬ (@LaLigaJP) May 21, 2023
Îò»ËÅª2¥´¡¼¥ë
#´¥µ®»Î Áª¼ê
¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï2È¯¤«¤é
6Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿
¡À#LaLigaSantander #LaLigaHistory @takashi73784537 pic.twitter.com/F2dmc1bKPP