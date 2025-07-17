¿û°æÍ§¹á¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤«¤é¡È¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¡É¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¡¼«¿È¤â¸µÝ¯ºä46¤È¤·¤Æ¡Ö´èÄ¥¤í¤¦¡×
¡¡¸µÝ¯ºä46¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿û°æÍ§¹á¡Ê29¡Ë¤¬17Æü¡¢¡ÖÅìµþ¥ä¥¯¥ë¥È¥¹¥ï¥í¡¼¥ºÂÐÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¡×¡ÊÅìµþ¡¦ÌÀ¼£¿ÀµÜµå¾ì¡Ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ëFOD´§»î¹ç¡Ø±þ±í¤ÏFOD¤Ç¡ª¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ù¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¸«»ö¡ª6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤ß¤»¤¿¿û°æÍ§¹á
¡¡¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥Þ¡×ÏÈÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿û°æ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¿û°æ¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Ô¥Ã¥Á¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Ý°ºä46¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿2019Ç¯¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅÄÂ¼ÊÝÇµ¤ÈÆ±¾ì½ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍèÌó6Ç¯¤Ö¤ê2²óÌÜ¡£Âç¤¤¯¤¤ì¤¤¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²ù¤·¤¬¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤â¥ï¥ó¥Ð¥óÅêµå¤Ç²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º£²ó¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡Ö¤¢¤ï¤»¤Æ4»þ´Ö¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿û°æ¡£¡Ö2²óÎý½¬¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²È¤Ç¤âÎý½¬¤·¤¿¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ê¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤Î¡Ë¸½¾ì¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤«¤é¡Ö¼Ì¿¿¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÅê¤²¤ëÁ°¤Î¹½¤¨¤Ç°ì²ó»ß¤Þ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ë¥³¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤âÁ°²ó¤Ï°Õ¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ª¸«»ö¡ª6Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤ß¤»¤¿¿û°æÍ§¹á
¡¡¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¡ßFOD¥É¥é¥Þ¡×ÏÈÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿û°æ¤Ï¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ï¥Á¥¨¥â¥ó¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤â¥ï¥ó¥Ð¥óÅêµå¤Ç²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º£²ó¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡Ö¤¢¤ï¤»¤Æ4»þ´Ö¤¯¤é¤¤Îý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿û°æ¡£¡Ö2²óÎý½¬¤Îµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢²È¤Ç¤âÎý½¬¤·¤¿¤ê¥¤¥á¡¼¥¸¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ê¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤Î¡Ë¸½¾ì¤Ç¤â¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤ÆÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ø¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤«¤é¡Ö¼Ì¿¿¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÅê¤²¤ëÁ°¤Î¹½¤¨¤Ç°ì²ó»ß¤Þ¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ë¥³¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤âÁ°²ó¤Ï°Õ¼±¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ÄÌ¤ê¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£