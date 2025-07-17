Íë¤ä²Ö²Ð¡¡Âç²»¶Á¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯Æü¤Ï¾®·¿¸¤¤ÎÌÂ¤¤¸¤¤¬Áý¤¨¤ë¡©¡¡»ô¤¤¼ç¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤¥×¡¼¥É¥ë¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©
2024Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²Æ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
³«ºÅÆü¡¢²ñ¾ìÉÕ¶á¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍë¤¬Â³¤¡¢¡ÖÍë¤Î²»¡×¡Ö²Ö²Ð¤Î²»¡×¤¬¸ò¸ß¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·ã¤·¤¤²»¤ÎÏ¢Â³¡×¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³Æ½ê¤Ç¾®·¿¸¤¤¬Æ¨¤²½Ð¤¹Áû¤®¤È¤Ê¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë·²ÇÏ¸©Æ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡Ö²»¤Ë¶Ã¤¤¤ÆÆ¨¤²¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤ÈÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥ó¥³¡×¤Ç°î¤ì¤«¤¨¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤È¤¤¤¦¥á¥¹¤Î¾®¤µ¤Ê¥×¡¼¥É¥ë¤â¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1É¤¡£¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥³¤ÎÂ¿¤¯¤¬»ô¤¤¼ç¤ÈºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤Î¸µ¤Ë¤Ï»ô¤¤¼ç¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥È¥ê¥ß¥ó¥°Ä¾¸å¤Ê¤Î¤Ë»ô¤¤¼ç¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Ê¤¤Ææ
¤³¤³¤Ç¾¯¤·ÉÔ²Ä²ò¤Ë´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤ÎÂÎ¤Ç¤·¤¿¡£
Æ°Êª°¦¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¡¢»ô¤¤¼ç¤«¤é¿½¤·½Ð¤¬¤Ê¤¤¥ï¥ó¥³¤ÎÂçÈ¾¤Ï°ìÌÜ¤Ç¤Ò¤É¤¤¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¥ï¥ó¥³¤¿¤Á¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤«¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤ÏÌÓÊÂ¤ß¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ç¡¢¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤¹¤°¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÄ¾Á°¤Þ¤Ç¡¢»ô¤¤¼ç¤ËÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤Ë¤Ï»ô¤¤¼ç¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»öÁ°¤Ë°ä´þ¤ò¹Í¤¨¤ë°ìÊý¡¢»ô¤¤¼ç¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ÎÉúÀþ¤È¤·¤Æ¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡¢Âç»ö¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ë¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤Ìõ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ö»ô¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤´¤á¤ó¤Í¡£ºÇ¸å¤ËåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤¬¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦»ô¤¤¼ç¤Ï¡¢ÆóÅÙ¤È»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
°¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¾Ð´é¤Ë¡£¤·¤«¤·¡Ä
¤¿¤À¡¢Í£°ì¤Îµß¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¶¶ø¤Ç¤â¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤ÏÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¡£Åö½é¤Ï¤ä¤ä¶±¤¨¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢Ý£±Û¤·¤ËÂÐÌÌ¤¹¤ë½é¤á¤Æ¤Î¿Í´Ö¤Ë¤Ï¶²¤ë¶²¤ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¡Ö°¤¤¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È»¡¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´î¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í´Ö¤Î¼þ°Ï¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¡©¡¡»ä¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È»ô¤¤¼ç¤¬°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¥¥ç¥í¥¥ç¥í¡£¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤ÎÌÀ¤ë¤¤Ìµ¹¤¤ÊÍÍ»Ò¤¬ÀÚ¤Ê¤¯¤â´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ÏÃÇ¸ÇµñÈÝ¤¹¤ëÎ©ÇÉ¤Ê°ìÌÌ¤â
¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÊÝ¸îÃÄÂÎ¡¦Delacroix Dog Ranch¡£¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤Ïº¬¤Ã¤«¤é¤ÎÀ³ÊÎÉ¹¥¤Î¿Í´ÖÂç¹¥¤¡¢Â¾¤Î¥ï¥ó¥³Âç¹¥¤¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢ÃÄÂÎÂåÉ½¤ä¡¢ÍÂ¤«¤ê¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤µ¤ó¤Î²È¤Ç¡¢½é¤á¤Æ²ñ¤¦¿Í¡¢¤½¤Î²È¤Ë¤¤¤ëÂç¤¤ÊÀè½»¸¤¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤â²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤à¤·¤í¼Ò¸òÅª¤Ç¿¬Èø¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢Àè½»¸¤¤Î¡ÖÍ·¤Ü¤¦¹¶·â¡×¤¬¤·¤Ä¤³¤¤ºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¥ä¥À¡ª¡×¤È¤·¤Ã¤«¤ê¼çÄ¥¤·¡¢¥µ¥é¥ê¤È¥¤¥Ê¤¹¾ìÌÌ¤â¡£¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Î¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤â¼þ°Ï¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¡×¤ò¼é¤êÈ´¤¯¤È¤³¤í¤Ï¤È¤Æ¤âÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿
10ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ë¤¿¤È¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¥·¥Ë¥¢¤Î°è¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¸¤µ¡¢¤³¤Î¤«¤ï¤¤¤µ¤ÇÄø¤Ê¤¯¤·¤Æ¡Ö¤¦¤Á¤Ë¤ª¤¤¤Ç¡×¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤·¤¤Î¤¿Æ´õË¾¼Ô¤µ¤ó¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤Ç¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡Ö¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¤Î²È¤ËÀµ¼°¾ùÅÏ¤È¤Ê¤ê¡¢ÂèÆó¤Î¸¤À¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¸¥ç¥é¥à¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤³¤È¿¬Èø¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Í¥¤·¤¤Î¤¿Æ¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤òÊâ¤¤¤Æ¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤ÊÌÀ¤ë¤¯²º¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤ÎÆü¡¹¤¬1Æü¤Ç¤âÄ¹¤¯Â³¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦¾¾ÅÄ µÁ¿Í¡Ë