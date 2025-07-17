Æ±´ü¤Î°ÙÅÄÂçµ®¡¢»³´ßÍ´Ìé¡¢¶¶ËÜ·ý¿Í¤é¤«¤é¤Î¥¨¡¼¥ë¡£¤½¤·¤ÆÉ÷´Ö¹¨Ìð¤¬°ÜÀÒ¤¹¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼»ö¾ð¤È¤Ï¡©
¡¡É÷´Ö¹¨Ìð¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¸¥§¥Õ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²û¤«¤·¤ÎÁª¼ê¤À¤í¤¦¡£ÃçÂ¼µþ²í¡£
¡¡¥¸¥§¥Õ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç13Ç¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¡¢15Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¤ÏYS²£ÉÍ¤äÎ°µå¤ò·Ð¤Æ¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø°Ü¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÀÒ¤â¼èÆÀ¤·¤¿29ºÐ¤ÎMF¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃçÂ¼¤ÏÉ÷´Ö¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ë20Ç¯¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡Öµþ²í¤¯¤ó¤È¤ÏÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¸¥§¥Õ¤Î»î¹ç¤Ïº£¤â¤º¤Ã¤È¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ù¤È»ÄÇ°¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÈà¤Ï£µ¡¢£¶Ç¯¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¤ÏËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¡¢ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤¹¤è¡£É÷´Ö¤µ¤ó¤¬¤¢¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»Ñ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢CB¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡Ê»³²¼É¢ºÈ¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤â¡Ø¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¤³¤ì¤À¤±¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¤ÏÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¢¨£¶·î27Æü¤Ë¤ÏÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤«¤éFWÅìÀîÂ³¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤Î²ÃÆþ¤â·èÄê¡Ë¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡È½©½ÕÀ©¡É¤Ë°Ü¹Ô¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤â½àÍ¥¾¡¡£É÷´Ö¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÏACL£²¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ACL¤ÏÉ÷´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ32ºÐ¤Ç½é¤ÎÉñÂæ¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÂÇÅÝ¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥º¤À¡£ACL£²¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¹Åç¤òÇË¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ê½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ÎÌ¤¾Ã²½¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÍ¤µ¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ò¹Åç¤¬µ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂè£±Àï¤¬Ë×¼ý»î¹ç[¹Åç¤Î£°¡Ý£³¤ÎÇÔÀï]¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë²£ÉÍ¤«¤é¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î²ÃÆþ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ï°ì¿·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ÏÆ°¤Ï£··î£±Æü¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÏÆüËÜ¤È¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Æü¿ô¤ò²á¤´¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ê¥¿¥¤¡¦¡Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂåÉ½ÁÈ¤Î¹çÎ®¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¸¥§¥Õ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤Î·è°Õ¤Î°ÜÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³Ð¸ç¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤º¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¾ÍèÅª¤Ë¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¤Ç°ìÆü¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÉ÷´Ö¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î½ªÈ×¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ÄÉÕ¤±Â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¶î¤±Â¤Ç¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤Ê¤«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÅÏ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Õ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Ø¤òÃæ¿´¤ËÁ÷ÊÌ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÉ÷´Ö¤Î£µºÐÇ¯¾å¤ÎÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¡¢37ºÐ¤ÎÊÆÁÒ¹±µ®¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥è¥Í¤µ¤ó¤È¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥è¥Í¤µ¤ó¤Ï²¶¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤Æ²¶¤âËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â°ÜÀÒ¤ÎºÝ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡ØÆ±À¤Âå¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡Á¡Ù¤È½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤³¤Ë²¶¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÆ±À¤Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¥è¥Í¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥¸¥§¥Õ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²û¤«¤·¤ÎÁª¼ê¤À¤í¤¦¡£ÃçÂ¼µþ²í¡£
¡¡¥¸¥§¥Õ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç13Ç¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¡¢15Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¤ÏYS²£ÉÍ¤äÎ°µå¤ò·Ð¤Æ¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø°Ü¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÀÒ¤â¼èÆÀ¤·¤¿29ºÐ¤ÎMF¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃçÂ¼¤ÏÉ÷´Ö¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ë20Ç¯¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¤â¤¦¤Ò¤È¤ê¡¢CB¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡Ê»³²¼É¢ºÈ¡Ë¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤â¡Ø¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Ç°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤¬¤³¤ì¤À¤±¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢²þ¤á¤Æ¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¤ÏÎÉ¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¢¨£¶·î27Æü¤Ë¤ÏÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤«¤éFWÅìÀîÂ³¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ç¤Î²ÃÆþ¤â·èÄê¡Ë¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¡È½©½ÕÀ©¡É¤Ë°Ü¹Ô¡£¤½¤Î¤Ê¤«¡¢¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ïºòµ¨¥ê¡¼¥°£²°Ì¤Ç¡¢¥«¥Ã¥×Àï¤â½àÍ¥¾¡¡£É÷´Ö¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ÏACL£²¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ACL¤ÏÉ÷´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ32ºÐ¤Ç½é¤ÎÉñÂæ¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÂÇÅÝ¤Ë·Ç¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥ª¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥»¡¼¥é¡¼¥º¤À¡£ACL£²¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¹Åç¤òÇË¤ê¡¢½àÍ¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡Ê½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ÎÌ¤¾Ã²½¤Ë¤è¤ê½Ð¾ì»ñ³Ê¤òÍ¤µ¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥ô¥¡¥ì¡¼¥ë¡¦¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤ò¹Åç¤¬µ¯ÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÂè£±Àï¤¬Ë×¼ý»î¹ç[¹Åç¤Î£°¡Ý£³¤ÎÇÔÀï]¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë²£ÉÍ¤«¤é¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹¤Î²ÃÆþ¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¤ÏÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÆüËÜ¿Í¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤ê¡¢´ÆÆÄ¤ò´Þ¤á¤Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ï°ì¿·¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£»ÏÆ°¤Ï£··î£±Æü¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ÏÆüËÜ¤È¾¯¤·°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¡¢Æü¿ô¤ò²á¤´¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤¦¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡Ê¥¿¥¤¡¦¡Ë¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂåÉ½ÁÈ¤Î¹çÎ®¤âÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÂ³¤±¤Æ¤«¤é¡¢¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¤¤¤¦·Á¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¥¸¥§¥Õ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤Î·è°Õ¤Î°ÜÀÒ¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢³Ð¸ç¤â·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÉ¸¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÏÀè¤Î¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤º¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¤È¤Ë¤«¤¯ÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¡£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¾ÍèÅª¤Ë¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¤«¤é¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¤Ç°ìÆü¤Ç¤âÄ¹¤¯¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢º£¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤½¤·¤ÆÉ÷´Ö¤Ï¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î½ªÈ×¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤ÄÉÕ¤±Â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¶î¤±Â¤Ç¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤Ê¤«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËÅÏ¤ëÁ°¤Ë¤Ï¥¸¥§¥Õ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¿Ø¤òÃæ¿´¤ËÁ÷ÊÌ²ñ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇÉ÷´Ö¤Î£µºÐÇ¯¾å¤ÎÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¡¢37ºÐ¤ÎÊÆÁÒ¹±µ®¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥è¥Í¤µ¤ó¤È¤â¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢¥è¥Í¤µ¤ó¤Ï²¶¤Î¤³¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤·¤Æ²¶¤âËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ç¤â°ÜÀÒ¤ÎºÝ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢¡ØÆ±À¤Âå¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¡Á¡Ù¤È½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø¤½¤³¤Ë²¶¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤½¤ì¤È¤âÆ±À¤Âå¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡Ù¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Þ¤·¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤Ï¥è¥Í¤µ¤ó¤â´Þ¤á¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ï²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£