½üÀ÷ÅÚ½é¤á¤ÆÊ¡Åç¸©³°¤Ø¡Ä19Æü¤Ë¤âÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤«¤é±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì7·îÃæ¤Ë´±Å¡¤Ç»Ü¹©³«»Ï¡¡Êü¼ÍÇ½Ç»ÅÙÄã¤¤½üÀ÷ÅÚ¤Ï¸ø¶¦¹©»ö¤Ê¤É¤ÇºÆÀ¸ÍøÍÑ¤Ø
Ê¡Åç¸©Æâ¤ÎÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½üÀ÷ÅÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´Ä¶¾Ê¤Ï¼óÁê´±Å¡¤Ç¤ÎºÆÀ¸ÍøÍÑ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¡¢19Æü¤Ë¤â½é¤á¤Æ¸©³°¤Ø¤Î±¿¤Ó½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÅÅÎÏ¡¢Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î»ö¸Î¤Ë¤è¤ë½üÀ÷¤Ç½Ð¤¿ÅÚ¤Ê¤É¡¢Ìó1400ËüÎ©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ï¡¢Ê¡Åç¡¦Âç·§Ä®¤ÈÁÐÍÕÄ®¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢Êü¼ÍÇ½Ç»ÅÙ¤¬Èæ³ÓÅªÄã¤¤½üÀ÷ÅÚ¤ò¹ñ¤Ï¸ø¶¦¹©»ö¤Ê¤É¤ÇºÆÀ¸ÍøÍÑ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Á´¹ñÅª¤ÊÍý²ò¤ÎÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¼óÁê´±Å¡¤ÎÁ°Äí¤ÇÌó2Î©Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ê£¿ô¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½üÀ÷ÅÚ¤Ï19Æü¤Ë¤âÃæ´ÖÃùÂ¢»ÜÀß¤«¤é±¿¤Ó½Ð¤µ¤ì¡¢7·îÃæ¤Ë´±Å¡¤Ç»Ü¹©¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£