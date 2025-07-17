¥é¥¦¥ó¥¸¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¡Ú¥¶ ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ Åìµþ¼®Î±¡Û
2024Ç¯12·î¤ËºÇ¾å³¬¤Î38³¬¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ú¥¶ ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ Åìµþ¼®Î±¡Û¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¡£¥¹¥¤¡¼¥È¤ä¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥¥ó¥°¡¢¥À¥Ö¥ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ä¥¤¥ó¤Ê¤É8¥¿¥¤¥×¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÎÄ«¿©¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Î¥Õ¡¼¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÄ¯Ë¾¤ÎÁÇÅ¨¤ÊµÒ¼¼¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¥¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÃÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢
38³¬¤Ë¤¢¤ë¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï ¡È¥×¥ê¥º¥à¡õ¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡É¡£Å·°æ¹â3.2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿µÒ¼¼¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¤Ë²Í¤«¤ëËá¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ð¡¼¤ä¡¢Áë¤Î¶õ¤ò±Ç¤·¹þ¤à¼¿¹õ¤Î¥Æ¥£¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ê¤É¡¢¼¼Æâ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÅìµþ¤Î·Ê¿§¤äÌë·Ê¤¬´Ñ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤óÁë¤Î³°¤ÏÂçÅÔ²ñ¤¬¹¤¬¤ëÀä·Ê¡£Åìµþ¾å¶õÌó156¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥í¥¢¤Ç¤¹¡£
¢¥¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¤ÎÏ²¼
Çò¤¤¾®ÀÐ¤¬Éß¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÃæÄí¤Ï¿¢ºÏ¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¡¢ÀÖÌ£¤¬¤«¤Ã¤¿¥ì¥ó¥¬¤ÎÊ½¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤¯Ï²¼¤âÀÐ¾ö¤òÌÏ¤·¤¿¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤¬Éß¤«¤ì¡¢¤Þ¤ë¤ÇÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¤ÎÃæÄí¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢ÃÏ¾åÌó156¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Àß¤¨¤Ç¤¹¡£
¢¥¡Ö¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢ ¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¥¥ó¥°¡×56.8Ê¿ÊÆ
µÒ¼¼¤ÏÃ¸¤¤¥Ù¡¼¥¸¥å¤ò´ðÄ´¤Ë¤·¤¿¾å¼Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£Éô²°¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥À¡¼¥¯¥«¥é¡¼¤Î¥¬¥é¥¹¤ò¿ø¤¨¡¢¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¥ë¡¼¥à¤ò»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢È¾Æ©ÌÀ¤Î¤¿¤áÉô²°¤¬¹¤¯¸«¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¤âÁë¤Î·Ê¿§¤¬¸«¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢È¿¼Í¤·¤¿É÷·Ê¤â³Ú¤·¤á¤ë±é½Ð¤Ç¤¹¡£
¢¥È¿¼Í¡§¥×¥ê¥º¥à¡õ¥ê¥Õ¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
ÇØ¸å¤«¤é¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÊÉ¤Î¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ð¡¼¤Ï¶ÀÌÌ»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁë¤Î³°¤ÎÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤ä³¹¤Î·Ê¿§¤Ê¤É¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¥Æ¥£¡¼¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¼¿¹õ¤ÎÅ·ÈÄ¤âÁë¤Î¶õ¤ò±Ç¤·¹þ¤à¤Ê¤É¡¢Áë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Éô²°¤Î»ê¤ë½ê¤ËÄ¯Ë¾¤¬È¿¼Í¤·¤Æ¡¢»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤É÷·Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥JRÉÍ¾¾Ä®±Ø¤Ë¸þ¤¤¤¿Áë
ÁëÂ¦¤ÎÊÉ¤äÁëÏÈ¤Ï¥ê¥Ã¥Á¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅÉ¤é¤ì¡¢Áë¤ÇÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿·Ê¿§¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹¤¤¥Ç¥¹¥¯¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Êºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¸µ¤ò´ÖÀÜ¾ÈÌÀ¤Ç¾È¤é¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£
¢¥ÃÏÊ¿Àþ¤Þ¤Ç¸«ÅÏ¤»¤ëÅìµþ¾å¶õ¤ÎÀä·Ê
Ä¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤àµÒ¼¼¤Ç¤¹¡£Åìµþ¥¿¥ï¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Áý¾å»û¤ä¼Ç¸ø±à¤ÎÎÐ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ã¥Ù¥Ã¥É¥¨¥ê¥¢
²£Éý200cm¡ßÄ¹¤µ203cm¤Î¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥Ù¥Ã¥É¤òÀßÃÖ¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¥½¥Õ¥¡¤ä¥Ù¥Ã¥É¤ÎÂæºÂ¤Ï²¼Éô¤¬¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Î©¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÁÀ¤¤¡£¡ÈËàÅ·Ï°¤ËÉâ¤«¤Ö¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡É ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¥ó¥°¥µ¥¤¥º¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ï¥·¥â¥ó¥º¤òºÎÍÑ
¢¥¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥àÂ¦¤«¤é¸«¤ë¤È
¥¬¥é¥¹¤Î´Ö»ÅÀÚ¤ê¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤È¤·¤Æ»È¤¦¤¿¤á¡£¥×¥í¥¸¥§¡¼¥¯¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤ò±Ç¤»¤Þ¤¹¡£
¢¥¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼
¢¥Ìë¤ÏÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¸«»ö¤Ç¤¹
¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ä¥Ð¡¼¥¿¥¤¥à¤Ç¤âÁë¤ÎÌë·Ê¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢Éô²°¤«¤é³Ú¤·¤àÀÅ¤«¤Ê»þ´Ö¤â»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÃÈ÷ÉÊ¤Ë¸½¤ì¤ë¾å¼Á¤µ
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¤ÎµÒ¼¼¤Ï ¡ÈÊë¤é¤¹¤è¤¦¤ËÂÚºß¤¹¤ë¡É ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¥«¥È¥é¥ê¡¼¤â´°È÷
µÒ¼¼¤Î¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¯¤òÈ÷¤¨¤¿¥¥Á¥Í¥Ã¥È¤òÀßÃÖ¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ä¿©´ïÎà¤òÈ÷¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¥¥Û¥Æ¥ëÌ¾¤Î»É½«¤¬Æþ¤Ã¤¿Éô²°Ãå
¥µ¥é¥ê¤È¤·¤¿È©¿¨¤ê¤ÎÉô²°Ãå¤Ï¡¢ÉáÃÊÃå¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¥»¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ã¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¿å²ó¤ê
¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ì¡¦ÀöÌÌ¤Î¿å²ó¤ê¤Ï´°Á´ÆÈÎ©¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ä¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢ÀìÍÑ¤Î¥Ð¥¹¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢£³¼¼¤Ë¤Î¤ßÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¹âµéÈþÍÆµ¡´ï¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£
¢¥¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤ò¤½¤í¤¨¤¿¥Ñ¥¦¥À¡¼¥ë¡¼¥à
¾ÈÌÀ¤ò¥Þ¥¦¥ó¥È¤·¤¿¥ß¥é¡¼¤äÂçÍýÀÐÉ÷¤ÎÅ·ÈÄ¤¬¾å¼Á¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¿»¤«¤ì¤ë¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤ÈÀö¤¤¾ì¤òÈ÷¤¨¤¿¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à
¢¥¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢ÍÑ¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤Ê¤É¤Î¥Ð¥¹¥½¡¼¥×Îà¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGREYCHORD¡Ê¥°¥ì¡¼¥³¡¼¥É¡Ë¡×¤Ë¤è¤ë99¡ó°Ê¾å¿¢ÊªÍ³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Ç¤Ç¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤¤áºÙ¤ä¤«¤ÊË¢Î©¤Á¤Ç¡¢¿¹ÎÓ¤ò»×¤ï¤»¤ëÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ä¡¼¥Þ¥ó¤Î¹âµéÈþ´é´ï¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Þ¤¹
¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¥¥ó¥°¡¢3¼¼¤Ë¤Î¤ßÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥ä¡¼¥Þ¥ó¤ÎÈþÍÆµ¡´ï¡£¼¡À¤Âå¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¥±¥¢µ»½Ñ¤ò»î¤»¤ë¹âµéÈþ´é´ï¡ÖYA-MAN THE MIYABI¡×¤ä¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥ê¥Õ¥È¥±¥¢¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ô¥§¡¼¥À¥ê¥Õ¥È¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×¡¢¥µ¥í¥ó»ÅÍÍ¤Î¡Ö¥ô¥§¡¼¥À¥¹¥à¡¼¥¹¥¢¥¤¥í¥ó ¥×¥é¥¹¡×¡¢¸÷ÈþÍÆ¤¬¤Ç¤¤ëÈþ´é´ï¥¹¥Á¡¼¥Þ¡¼¡Ö¥Õ¥©¥È¥±¥¢ ¥×¥é¥¹¡×¤Ê¤É¡¢¡ï505,000ÁêÅö¤ÎÈþÍÆ´ï¶ñ¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡ÊÀßÃÖ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î26Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¢¥¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ë¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤
¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ð¡¼¤Ë±Ç¤ê¹þ¤à²¿µ¤¤Ê¤¤É÷·Ê¤Ë¤³¤½¡¢¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤«¤é°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹¤È¡¢38³¬¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÀÅ¤«¤ÊÃæÄí¤ÈÀÐ¾öÄ´¤ÎÏ²¼¡£Éô²°¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢ÃÏ¾åÌó156¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é¸«¤ëÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ëÈóÆü¾ï´¶¡£¡Ú¥¶ ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ Åìµþ¼®Î±¡Û¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤Ò¤È»þ¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡ãtext¡õphoto¡§ÅòÀî¥«¥ª¥ë»Ò¡¡Í½Ìó¡¦Ìä¡§¥¶ ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ Åìµþ¼®Î±¡¡https://www.royalparkhotels.co.jp/ic/tokyoshiodome/index.html¡ä