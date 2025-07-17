¸øÎ©³Ø¹»¶µ¿¦°÷¤ÎÉÔÂ3662¿Í¡¡ÉÂµ¤µÙ¿¦¡¢»º°éµÙ¤Î·ç°÷Ëä¤Þ¤é¤º
¡¡Á´ÆüËÜ¶µ¿¦°÷ÁÈ¹ç¡ÊÁ´¶µ¡Ë¤Ï17Æü¡¢ÉÂµ¤µÙ¿¦¤ä»º°éµÙ¤ÇÀ¸¤¸¤¿·ç°÷¤òËä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤É¶µ¿¦°÷ÉÔÂ¤Î5·î1Æü»þÅÀ¤Î¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â36ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤È12À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤Î¸øÎ©³Ø¹»¤Ç·×3662¿Í¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯Æ±»þ´ü¤È¤Û¤ÜÆ±¿å½à¤È¤¤¤¤¡¢Á´¶µ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö³Ø¹»¸½¾ì¤Î¼Â¾ð¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î³Ø½¬¤ÎÊÝ¾ã¤ä¶µ¿¦°÷¤Î·ò¹¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á´¶µ¤¬ÃÏÊýÁÈ¿¥¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ´¤Ù¡¢¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤äÁÈ¹ç°÷¤«¤é¤Î²óÅú¤ò½¸Ìó¤·¤¿¡£³Ø¹»¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¤¬1478¿Í¡¢Ãæ³Ø¹»1184¿Í¡¢¹â¹»418¿Í¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»514¿Í¤Ê¤É¤À¤Ã¤¿¡£