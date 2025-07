Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¤Ê¤ê¤­¤ê»ÅÍÍ¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡ÖSpecial Memorize ¤·¤å¤´¥­¥ã¥é¡ª¥À¥ó¥×¥Æ¥£¡¦¥­¡¼¡×

「プレミアムバンダイ」では、2007年より放送されたテレビアニメ『しゅごキャラ!』より大人向けなりきり玩具「Special Memorize しゅごキャラ!ダンプティ・キー」の予約受付を2025年7月17日(木)16時に開始します。

プレミアムバンダイ「Special Memorize しゅごキャラ!ダンプティ・キー」

・価格 :4,950円(税込)(送料・手数料別途)

・対象年齢 :15才以上

・セット内容:ダンプティ・キー本体…1

・商品サイズ:ダンプティ・キー本体…H約99mm×W約55mm×D約23mm

・商品素材 :ダンプティ・キー本体…ABS、MABS

・生産エリア:中国

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年7月17日(木)16時〜2025年10月13日(月)23時予定

・商品お届け:2026年2月予定

・発売元 :バンダイ

(発売元:バンダイ)

■商品特長

2006年から2010年まで雑誌「なかよし」で連載された漫画『しゅごキャラ!』。

2024年8月からは新シリーズの連載がスタートし今後さらに盛り上がりを見せる本作は、2026年に20周年を迎えます。

ここの節目を記念し、主人公の日奈森あむの変身アイテムである「ハンプティ・ロック」の対になる、月詠イクトが持っている「ダンプティ・キー」をなりきり玩具仕様で商品化します。

商品本体の外観は、発売済みの「ハンプティ・ロック」と同様の金色メッキ加工で豪華な仕様を施しています。

2商品並べて作品の思い出を楽しむことができます。

本体のボタンを押すと、合計50ワード以上の日奈森あむ・月詠イクト・ヨルのセリフが流れます。

各キャラクターの掛け合いセリフで、懐かしい気持ちになることができます。

Special Memorize しゅごキャラ!ダンプティ・キー(商品イメージ)

Special Memorize しゅごキャラ!ダンプティ・キーと別売り商品 ハンプティ・ロック

