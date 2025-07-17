¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ÎÌ£¤òÊÑ¤¨¤ë¡©¡¡´ÅÌ£ÎÁ¤ÎÊÑ¹¹¤Ç¹ç°Õ¤ÈÈ¯É½¡¡¥µ¥È¥¦¥¥Ó¸¶ÎÁ¤Îº½Åü¤ò»ÈÍÑ¤Ø
¥¢¥á¥ê¥«¤òÂåÉ½¤¹¤ë°û¤ßÊª¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡×¡£¤½¤ÎÌ£¤¬¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥é¤ò¹¥¤ó¤Ç°û¤à¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡£1Æü¤Ë12ËÜ°û¤à¤È¤â¤¤¤ï¤ì¡¢½¢Ç¤¤Ë¤¢¤¿¤ê¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤ÎCEO¤«¤éµÇ°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ü¥È¥ë¤òÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ò¤á¤°¤ê¡¢16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤¬¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥é¤ËËÜÊª¤Î¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤Îº½Åü¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤½¤ÎÄó°Æ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ËÆ±°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë´ÅÌ£ÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¡¢»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤¬¸¶ÎÁ¤Î¡Ö¹â²ÌÅü¥³¡¼¥ó¥·¥í¥Ã¥×¡×¤«¤é¡¢¥µ¥È¥¦¥¥Ó¤«¤éºî¤é¤ì¤ëº½Åü¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ò¤á¤°¤ê¡¢±Æ¶Á¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ä
¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á
¡Ö¹â²ÌÅü¥³¡¼¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤Ï¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ò²Ã¹©¤·¤Æ¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÈîËþ¤ÈÅüÇ¢ÉÂ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ç¤¹¡×
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¿©ÉÊ¤ä·ò¹¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¸üÀ¸Ä¹´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥±¥Í¥Ç¥£¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢»á¤Ç¤¹¡£
¹â²ÌÅü¥³¡¼¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤Çº½Åü¤è¤ê´Å¤¤´ÅÌ£ÎÁ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÝ¤ê²á¤®¤ÏÀ¸³è½¬´·ÉÂ¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¤Î·üÇ°¤â½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥±¥Í¥Ç¥£»á¤âÄ¹Ç¯¡¢ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥µ¥È¥¦¥¥Ó¸¶ÎÁ¤Îº½Åü¤ÎÊý¤¬·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆÃÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢¥µ¥È¥¦¥¥Ó¸¶ÎÁ¤Îº½Åü¤ò»È¤Ã¤¿¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ïº½ÅüÀ¸»º¹ñ¤Î¥á¥¥·¥³¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ëºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎÉÓ¤¬¤½¤Î¥³¡¼¥é¤Ç¡¢¸¶ºàÎÁ¤Ë¤Ï¡Ö¥µ¥È¥¦¥¥ÓÅü¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¡£´ÅÌ£ÎÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¥³¡¼¥é¤ÎÌ£¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
µ¼Ô
¡Ö¹â²ÌÅü¥³¡¼¥ó¥·¥í¥Ã¥×¤Î¥³¡¼¥é¤Ç¤¹¡£¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê»É·ã¡¢¤³¤ì¤¾¥³¡¼¥é¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Á¤é¤Ï¥µ¥È¥¦¥¥ÓÅü¤ò»È¤Ã¤¿¥³¡¼¥é¤Ç¤¹¡£´Å¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤Ç¤È¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥³¡¼¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ä
¥³¡¼¥é¹¥¤¤Î»ÔÌ±
¡Ö²½³ØÅª¤Ê¤â¤Î¤ä¿Í¹©Åª¤Ê¤â¤Î¤ò°û¤ßÊª¤Ë»È¤¦¤³¤È¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤Îº½Åü¤ò»È¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ä«¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â¥³¡¼¥é¤ò°û¤ß¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¼Ò¤Ï¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÇ®°Õ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£À½ÉÊ¤Î¿·¤¿¤ÊÄó°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶á¤¯¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÀâÌÀ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤ÎÌ£¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¡£¥³¡¼¥é¥Õ¥¡¥ó¤¬¤ä¤¤â¤¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£