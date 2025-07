3ce¤äAMUSE¤Ê¤É43¥Ö¥é¥ó¥É½ÐÅ¸¡ªQoo10¡ÖMEGA COSME LAND 2025¡×

「Qoo10(キューテン)」は、Qoo10史上最大級規模のビューティーに特化したオフラインイベント「MEGA COSME LAND 2025(メガ コスメ ランド)」を、2025年10月4日(土)と5日(日)の2日間、有明GYM-EXで開催します。

Qoo10「MEGA COSME LAND 2025」

大人気のブランドをはじめ、Qoo10に出店中のブランドが大集結。

実際に試し、比べ、発掘できる!“可愛い”が詰まったコスメのフェスティバル。

日時 : 2025年10月4日(土)・5日(日) 各日10:00〜19:00

会場 : 有明GYM-EX(東京都江東区有明1丁目10-1)

入場方法 :抽選による招待制

主催 :eBayJapan合同会社

内容 :Qoo10に出店中の43ブランド全37ブース、

来場者全員にMEGAKITプレゼント

メガデビューブース、人生4カットなどのフォトスポット、トークショーなど

「Qoo10(キューテン)」は、Qoo10史上最大級規模のビューティーに特化したオフラインイベント「MEGA COSME LAND 2025(メガ コスメ ランド)」を、2025年10月4日(土)と5日(日)の2日間、有明GYM-EXで開催。

また、このイベントの開催決定に伴い、抽選で2万名様を無料で招待するキャンペーンを2025年7月24日(木)から8月6日(水)に実施します。

なお、VIP・GOLD会員向け先行抽選は7月16日(水)から7月23日(水)の予定です。

2025年開催する「MEGA COSME LAND 2025」は、「実際に試せる・比べられる・発掘できる“可愛い”が詰まったコスメフェス」をテーマに、昨年の30ブランドから43ブランドに拡大し開催します。

会場では、人気韓国コスメブランドをはじめ、メガデビューブランドなど各ブランドの人気商品や2025年の新作まで実際に体験できる場を用意します。

イベントでは、来場いただいた方全員を対象にQoo10からMEGA COSME LAND限定MEGAKITがプレゼントされます。

また、Qoo10で注目となっている、リレー形式で新たな魅力あるビューティーブランドを毎週紹介するメガデビューの商品を集めた特別ブースを設け、より多くの方にメガデビューのアイテムをお試しいただく予定です。

他にも、イベントの記念となるフォトジェニックなスポットやみんなで撮影して楽しめる人生4カットスポット、さらにトークショーなどを用意しています。

出展ブランド:43ブランド ※数字ABC順

■ブランド一覧

3ce : https://www.qoo10.jp/shop/official3ce

AESTURA : https://www.qoo10.jp/shop/aestura-jp

AMUSE : https://www.qoo10.jp/shop/amuse

Anua : https://www.qoo10.jp/shop/anua

BANILA CO : https://www.qoo10.jp/shop/banilaco

Biodance : https://www.qoo10.jp/shop/Biodance

BnD : https://www.qoo10.jp/shop/BnD_official

ByUR : https://www.qoo10.jp/shop/byur

Centellian24 : https://www.qoo10.jp/shop/centellian24_official

CLIO : https://www.qoo10.jp/shop/clubclio

CNP : https://www.qoo10.jp/shop/LG-BEAUTY

d’Alba : https://www.qoo10.jp/shop/dalba

Dr.G : https://www.qoo10.jp/shop/drg

espoir : https://www.qoo10.jp/shop/espoir-official

ESTHER FORMULA : https://www.qoo10.jp/shop/estherformula

ETUDE(日本公式): https://www.qoo10.jp/shop/etude_official

FATION : https://www.qoo10.jp/shop/fationjp

FOODOLOGY : https://www.qoo10.jp/shop/foodology

FULLY : https://www.qoo10.jp/shop/fully

INNISFREE : https://www.qoo10.jp/shop/innisfree-korea

ISOI : https://www.qoo10.jp/shop/isoi

KISO : https://www.qoo10.jp/shop/kisocare

KOPHER : https://www.qoo10.jp/shop/kopher

Lanbelle : https://www.qoo10.jp/shop/lanbelle

LANEIGE : https://www.qoo10.jp/shop/laneige-q

LIALUSTER : https://www.qoo10.jp/shop/lialuster

make p:rem : https://www.qoo10.jp/shop/makeprem

ma:nyo : https://www.qoo10.jp/shop/manyofactory

medicube : https://www.qoo10.jp/shop/medicube

mixsoon : https://www.qoo10.jp/shop/mixsoonjp

One-day’s you : https://www.qoo10.jp/shop/ouofficialjp

Primera : https://www.qoo10.jp/shop/primera-japan

Realbarrier : https://www.qoo10.jp/shop/realbarrier

S.NATURE : https://www.qoo10.jp/shop/SNATURE

SHIMBI METHOD : https://www.qoo10.jp/shop/shimbimethod

SKIN1004 : https://www.qoo10.jp/shop/skin1004japan

The Face Shop : https://www.qoo10.jp/shop/LG-BEAUTY

TIRTIR : https://www.qoo10.jp/shop/TIRTIR

UIQ : https://www.qoo10.jp/shop/uiq-japan

VARI:HOPE : https://www.qoo10.jp/shop/varihopejapan

Veganifect : https://www.qoo10.jp/shop/Veganifect

VIDIVICI : https://www.qoo10.jp/shop/vidiviciofficial

VT COSMETICS : https://www.qoo10.jp/shop/vtcosmetics

■MEGA COSME LAND 2025 招待キャンペーン概要

応募期間 : VIP・GOLD会員 2025年7月16日(水)19:00〜7月23日(水)23:59

一般会員 2025年7月24日(木)19:00〜8月6日(水)23:59

当選者数 : 20,000名

対象 : Qoo10会員

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 3ceやAMUSEなど43ブランド出展!Qoo10「MEGA COSME LAND 2025」 appeared first on Dtimes.