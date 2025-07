¥Ñ¡¼¥ë¡õ¥ì¥¶¡¼¤Î2Ï¢¤¬Èþ¤·¤¤¡£Apple Watch¤ò¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤­¤ë¡Öobjcts.io¡×¿·ºî¥Ð¥ó¥É

レザープロダクトブランド「 objcts.io(オブジェクツアイオー) 」から、Apple Watch専用の新作バンド3型がお目見え。パールとレザーの二重巻きバンドや、クリア樹脂を使ったものなど、アクセサリー感覚で身につけられるコレクションになっています。7月23日(水)より、公式オンラインストアと、東京・伊勢丹新宿店 メンズ館の店舗にて受注販売がスタート。デバイスをモードに彩れる、ハイセンスバンドを手に入れてみませんか?

「objcts.io」から新作Apple Watchバンドが登場「objcts.io」の新作バンドは、Apple Watchをまるでジュエリーのように装着できる、華やかさが特徴。バンドには淡水パールやレザーなど、上質な素材を取り入れ、ファッション性のあるデザインに仕上がっています。Apple Watchをつけるだけで、手元が瞬く間に洗練される、とっておきのアイテムをぜひ手に入れてみてくださいね。パール×レザーのクロスが美しい、2連のApple Watchバンドここからは、新作コレクションの詳細を見ていきましょう。「レザーハイブリッドダブルラップバンド パール for Apple Watch」(税込11万円)は、淡水パールとレザーをミックスした、ブランド初となる2重巻きタイプのバンド。デバイスを装着するだけで、パールのブレスレットとレザーバンドを重ね付けしたかのような、優雅さを手にできますよ。随所に配置された、オリジナルのシルバーパーツが放つ、艶のある輝きも魅力。ブラックのレザーベルトは防水仕様で、裏面にはフッ素ゴムを採用するなど、着け心地にもこだわりが詰まっています。シンプルだけれど印象的…。バイカラー&クリアチェーンバンド「レザーハイブリッドチェーンバンド トランスペアレント for Apple Watch」(税込7万9200円)は、シルバーパーツの間に、クリアチェーンをあしらったデザインがポイントですよ。透明感のある樹脂素材が組み込まれることで、軽やかな印象が得られそうですよね。「レザーハイブリッドチェーンバンド ゴールドプレーテッド × シルバー925 for Apple Watch」(税込12万1000円)は、シルバーとゴールドメッキをあしらった、バイカラーなチェーンが目を引くアイテム。バンドの上下で、それぞれ1連と2連になっている、ウィットに富んだデザイン部分も見逃せません。また、3月に受注販売されたシルバーチェーンの「レザーハイブリッドチェーンバンド シルバー925 for Apple Watch」(税込11万円)も、通常販売品として再登場。クールで上品な雰囲気がお好みなら、シルバーチェーンのバンドもおすすめですよ。日々装着するデバイスだからこそ、こだわりのベルトを選んでみてはいかが?「objcts.io」公式オンラインストアhttps://objcts.io/参照元:株式会社土屋鞄製造所 objcts.io事業室 プレスリリース