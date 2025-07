IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、第44回 ライセンスマネージャー研修を2025年9月19日(金)に開催します。

SAMAC「第44回 ライセンスマネージャー研修」

IT資産管理評価認定協会(SAMAC)は、第44回 ライセンスマネージャー研修を2025年9月19日(金)に開催。

【ライセンスマネージャー(CLM)資格とは】

従来各ソフトウェアパブリッシャーのライセンス制度は複雑、かつ毎年のように更改が行われるという声もありましたが、多くのパブリッシャーが従来型のライセンス制度に加える形でクラウド型、サブスクリプション型、仮想化対応などを導入し、ライセンスとそのプログラムに関して、更なる追加的知識と理解が必要な状況であると、SAMACでは認識しています。

SAMACにて策定されたライセンスマネージャー資格は、この状況を鑑み、組織における調達担当者や管理者を主な対象としつつも、ソフトウェアに関わる全ての方向けに、ソフトウェアライセンスのより良い調達と利用を推進するための資格です。

ライセンスマネージャー研修では、ソフトウェアライセンスの基礎的知識から主要パブリッシャーのライセンスプログラム、また管理と調達の基礎部分までを網羅した研修を実施します。

■会期

2025年9月19日(金)

9時30分〜18時30分(開場・受付開始:9時15分)

■会場:

〒104-0031

東京都中央区京橋1丁目6番8号 コルマ京橋ビル オフィス東京 L4会議室

・アクセス

JR「東京」駅 八重洲口より 徒歩5分

東京メトロ銀座線「京橋」駅 6番出口より 徒歩3分

都営浅草線「宝町」駅 A6出口より 徒歩3分

■参加費

33,000円(消費税10%込み)

・参加費のお振込先情報は、申込完了メールにて確認してください。

・請求書、領収書の発行をご希望の場合は事務局までご連絡ください。

■認定基準改定の案内

CLM資格認定基準は下記のとおり変更となっていますので、ご一読ください。

・新規認定の場合、登録料11,000円(消費税10%込み)が必要となります。

・認定番号継続の場合は、書類による申請方法も選択可能となっています。

■定員

16名

■主催

一般社団法人IT資産管理評価認定協会(SAMAC)

■申込締切

2025年8月29日(金)

※ただし、定員になり次第締め切らせていただきます。

※本研修の実施は最少催行人数が決められています。

万が一人数に達しない場合は次回にお繰越いただくか受講料を返金させていただきますことをご了承願います。

※また、新型コロナウイルス等の影響により最低催行人数に達していても開催を延期させていただく場合があります。

■CLM試験

試験は研修終了後会場で、Web受験。

■受講票について

入金を確認しましたら、研修開催の1週間ほど前に、受講票を案内します。

当日は受講票とお名刺をお持ちください。

■その他注意

体調がすぐれない方は、研修に参加いただくことはできません。

