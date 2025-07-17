¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Ûºë¶Ì¸©²¼Í¿ô¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»ÂÐ·è¤Ï±äÄ¹11²ó¤ÎÂçÇ®Àï¡ª¤½¤Î·ëËö¤Ï¡Ä
¡¡¡þ¹â¹»Ìîµåºë¶ÌÂç²ñ¡¡3²óÀï¡¡»ÔÎ©±ºÏÂ7¡½6½ÕÆüÉô¡Ê2025Ç¯7·î17Æü¡¡¸©±ÄÂçµÜµå¾ì¡Ë
¡¡¸©²¼Í¿ô¤Î¸øÎ©¿Ê³Ø¹»ÂÐ·è¤Ï¤Þ¤µ¤«¤Î·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë½ÕÆüÉô¤¬3¡½3¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢8²ó¤Ë»ÔÎ©±ºÏÂ¤¬ºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¨¤²ÀÚ¤ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢9²ó¤Ë½ÕÆüÉô¤¬ÌÔ¹¶¡£Ìµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é1ÈÖ¡¦Ìî´Ö¸¦¸ã¤Î2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¤ÇºÆµÕÅ¾¡£¤µ¤é¤ËÌî´Ö¤âÁê¼ê¥ß¥¹¤Î´Ö¤ËÀ¸´Ô¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬»ÔÎ©±ºÏÂ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¡£2ÅÀ¤òÄÉ¤¦ºÇ½ª²ó¤ËÎÓ¹±ÂÀ¤Îµ¾Èô¤Ç1ÅÀº¹¤È¤¹¤ë¤È¡¢1»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é7ÈÖ¡¦¾®ÎÓ´²¼ù¤¬º¸Á°ÂÇ¡£ÅÚÃÅ¾ì¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£
¡¡±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÏÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬ÌµÆÀÅÀ¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿11²ó¡£½ÕÆüÉô¤¬ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢1»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÊá°ï¡£ÂçÇ®Àï¤Ï¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤ËëÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£