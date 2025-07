¡Ö¤À¤·¡×¤Ï¡¢ËèÆü ¼«¼Ò¹©¾ì¤Ë¤Æ¤«¤Ä¤ªÀá¤Èº«ÉÛ¤Ç¼è¤ë¡ª»³ÅÄÌÐ¾¦Å¹¡Øµæ¶Ë¤Î¤À¤·¾Æ¶Ì»Ò¡Ù

山田茂商店は、2025年7月に50周年を迎えました。

山田茂商店『究極のだし焼玉子』

また、2025年の春に結果内定発表が公示された国際的な品質評価機関『MONDE SELECTION 2025』(以下、モンドセレクション)プラハでの授賞式典に参加。

同社が製造販売する「究極のだし焼玉子」が3年連続となる優秀品質金賞に認定され、同時に*ダイヤモンド・トロフィーに輝きました。

昨年の同じ頃のこと。

山田 悦司代表は創業50周年を目前に、「品質への挑戦を10年続けてこれたのは、おいしいねって喜んでいただける玉子焼を造り続けたい思いばかりで、3年連続金賞をいただけるようにと。

まだまだこれからもです。」と話していました。

モンドセレクションは2025年から審査が2ステージ制となり、優秀品質金賞と優秀品質最高金賞の可能性がある商品だけが最終ステージに進み、一般的なブラインドテストに代表される審査方法ではなく国際格式の基準判定能力を備える、独立した専門審査員による総合的な評価に変わりました。

各商品は、独自の特性、産地、目的(調理、喫食手段、保存方法等を含む)など、さまざまな重要な要素に基づいて評価され、認定された受賞商品は国際的品質であることが保証されます。

これらのリニューアルにより、「さらに緊張感が高まった」と山田 悦司代表は話します。

(左)モンドセレクション2025喫食審査の様子 (右)製造中の玉子焼

■素材へのこだわり

昭和50年鶏卵卸問屋としてスタートした山田茂商店にとって、玉子への信頼は絶対です。

信頼する生産農場から産地直送の新鮮な鶏卵を原料とし、気温や気候等によって変化する玉子の状態を毎日、熟練スタッフがしっかりとチェック。

熟練スタッフは「玉子は生き物ですから」と言いながら、まぜた時の手ごたえなどからも玉子の状態を把握して加工していきます。

素材へのこだわりは玉子だけではない。

審査員を唸らせた「だし」は、毎日 自社工場にてかつお節と昆布で取っています。

**審査員からのコメントは「香り。

だしの燻し香との調和がとれていて、バランスのよい風味が引き立つ」「後味には適切にて濃厚。

だしの余韻が際立っている」と評されました。

手焼き玉子焼の製造工程を自動化し再現

