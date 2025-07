3Æü´Ö¤ÇÌó10,000¿Í¤¬Íè¾ì¡ªÇ¾½Á²£Ãú

マルハンの東日本カンパニーは、2024年4月より始動した次世代のファン獲得・育成を目指した「ヲトナ基地プロジェクト」の一環として、“イキすぎた愛と混沌のフードフェス”『脳汁横丁(のうじるよこちょう)』を2025年7月4日(金)から7月6日(日)までの3日間、「ベルサール秋葉原」にて開催しました。

脳汁横丁

開催日程 : 2025年7月4日(金) - 7月6日(日)

営業時間 : 11:00 - 20:00

開催場所 : ベルサール秋葉原 1F HALL+EVENT SPACE

〒101-0021

東京都千代田区外神田3丁目12-8 住友不動産秋葉原ビル1F

主な実施内容 : 脳汁が出るオリジナルのフード&ドリンクが楽しめる飲食ブース

DJライブをはじめ、脳汁をテーマにしたステージエリア

脳汁感あふれる非日常な空間演出

脳汁が出るゲームなどが楽しめる体験ブースや展示ブース

参加クリエイター: アイスマン福留、ぁみ、5歳、さかな芸人 ハットリ、

なぞのデザイナー、MAX鈴木、マナリス、メンチニキ、

最後の手段、BOGGIE & BURGER

ステージ出演 : DJ KOO、DJ Celly、掟ポルシェ、ゆけむりDJs、1980YEN、

食品まつり a.k.a foodman、珍盤亭娯楽師匠、

DJマリアージュ、サイバーおかん with 電脳会館、

テクノ法要、MC WoWキツネザル、ちぃたん☆

入場料 : 無料(フード、ドリンク、オリジナルグッズは購入が必要)

主催 : 株式会社マルハン 東日本カンパニー

企画監修 : アフロマンス/Afro&Co.

『脳汁*1横丁』は、マルハン東日本が「ヲタク」×「大人」を掛け合わせた造語「ヲトナ*2」をキーワードに展開する「ヲトナ基地プロジェクト」の第4弾イベントとして開催しました。

納涼祭ならぬ「脳涼祭」をコンセプトに、夏の暑さで疲れた脳を刺激し、自分らしさを肯定する「脳がよろこぶ」体験を通して、「また日常に戻って頑張ろう」と思えるエネルギーをチャージしてもらう場を提供しました。

3日間のイベント開催期間を通じて約10,000人が来場。

会場は巨大な脳みそバルーンが鎮座する高さ約5.5mの“脳汁やぐら”を中心とした「異次元の脳汁空間」となっており、クリエイターとコラボしたクセ強な食体験「脳汁屋台」、約150個の提灯に映像を投影する「提灯マッピングステージ」のアーティストやDJによるイベントなど、五感を刺激する多彩なコンテンツの“新感覚のフードフェス”として来場者が楽しみました。

来場者アンケートでは、93.5%の方が「脳汁が出た」と回答*3。

また、イベントの満足度については99.0%が「面白かった」と回答*4するなど、非常に高い満足度が得られました。

さらに、72.0%の方が「マルハンのイメージが変わった」と回答*5し、48.5%が「パチンコ・パチスロをやってみたいという気持ちになった」と回答*6するなど、マルハン東日本に対する認知・好感の広がりにもつながる結果となりました。

*1:脳汁=ドーパミンをはじめとする、達成感や興奮時に分泌される脳内物質の総称。

「脳汁が出た」などの俗語としても使われる。

*2:ヲトナ=「ヲタク」+「大人」。

何かに熱中し、毎日を熱狂的に生きる大人たちを指すマルハン東日本の造語。

*3:アンケート回答者のうち、「すごく脳汁が出た!!!(51.5%)」「脳汁が出た!!(24.0%)」「少し脳汁が出た!(18.0%)」を合計した数値。

*4:アンケート回答者のうち、「とても面白かった(61.5%)」「面白かった(37.5%)」を合計した数値。

*5:アンケート回答者のうち、「イメージや印象が大きく変わった(30.5%)」「イメージや印象がすこし変わった(41.5%)」を合計した数値。

*6:アンケート回答者のうち、「ぜひやってみたいという気持ちになった(27.0%)」「少しやってみたいという気持ちになった(21.5%)」を合計した数値。

◎会場にそびえ立つ約5.5mの圧倒的な存在感の“脳汁やぐら”

来場者を出迎えるのは、「脳汁横丁」のために特別に制作した、会場の中心にそびえ立つ脳汁やぐら。

脳みそバルーンが鎮座するその高さは約5.5mに及びます。

圧倒的な存在感の脳汁やぐらは会場を非日常的な空間へと演出し、音と光、そして味覚を刺激する「脳汁横丁」でしか味わえない様々な体験を来場者に提供しました。

脳汁やぐらを目にした来場者からは驚きの声が聞こえ、多くの方が脳汁やぐらをバックに記念撮影をされていました。

会場の中心にそびえ立つ約5.5mの「脳汁やぐら」

多くの来場者が「脳汁やぐら」をバックに記念撮影

◎最狂クリエイター達とコラボした「脳汁屋台」が提供する唯一無二の食体験

怪談家、フードファイター、牛丼ガチ勢など、ジャンルを超えて活躍する話題のクリエイターたちとタッグを組んだ「脳汁屋台」が登場。

それぞれの個性と“狂気”が注ぎ込まれた全9種の屋台では、ここでしか味わえない独創的なメニューを提供しました。

そのメニューは味覚にとどまらず、視覚・嗅覚・聴覚までも刺激する仕掛けが満載。

五感をフルに使って楽しめる演出に、屋台を訪れた来場者からは興奮の声が次々と聞こえてきました。

最狂クリエイターたちが手がけた個性全開の「脳汁屋台」

多くの来場者で賑わう「脳汁屋台」

◎提灯マッピングステージでは会場の脳汁度が最高潮に

「脳汁横丁」会場内の約150個の提灯に映像を投影する幻想的な「提灯マッピングステージ」では、3日間にわたり、DJ KOOさんや掟ポルシェさんなど著名なDJ・アーティストによるステージパフォーマンスが繰り広げられました。

熱気あふれるステージに、観客からは歓声や手拍子が沸き起こり、会場はまさに“脳汁全開”の盛り上がりをみせました。

また、「脳汁BINGO」や「みんなで踊ろう脳汁音頭」、「フード人狼」、「巨大ジェンガ」をはじめとした、多数の来場者参加型のプログラムも実施。

「みんなで踊ろう脳汁音頭」では、ステージに多くの来場者が集まり一体となって踊る光景が広がり、会場は大きな一体感とともに最高潮の盛り上がりを迎えました。

「提灯マッピングステージ」で繰り広げられたステージパフォーマンス

「提灯マッピングステージ」は熱気と歓声であふれ、来場者の脳汁度は最高潮に

◎飲んで、遊んで、着飾って!会場全体が脳汁満タンに

5月に開催して大好評を博した「脳汁スタンド」が、「脳汁横丁」にもパワーアップして登場!

「脳汁、満タンで!」の合言葉のもと、クリエイターとコラボした色鮮やかなドリンクがガン型の給油機のノズルから注がれ、見た目にも楽しい“脳汁体験”を提供しました。

さらに、誰でも気軽に挑戦できて、成功すれば“脳汁がドバッと出る”爽快感を味わえる「脳汁ゲーム」も大人気。

子どもから大人まで、たくさんの笑顔があふれるエリアとなりました。

会場では「脳汁横丁法被」や「脳汁横丁Tシャツ」など、ここでしか手に入らない限定グッズも販売され、脳汁グッズを身につけた来場者であふれる様子は、まさに“脳汁横丁”の一体感を象徴する光景となっていました。

巨大な脳が幻想的に光輝く「脳汁スタンド」

給油機のノズルから注がれる「脳汁ドリンク」

