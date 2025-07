楽曲の歌詞に着目し、人気のイラストレーターが自らのフィルターを通してその世界観を絵本として再構築するプロジェクト「歌詞(うた)の本棚」、その第4弾として2025年7月11日に『深夜高速』が発刊された。 その発売を記念し、7月13日、渋谷のHMV&BOOKS SHIBUYAにて、作詞及び作曲をしたフラワーカンパニーズのボーカル・鈴木圭介と、イラストレーターの丹下京子による発売記念サイン会&トークショーが行われた。司会は音楽評論家のスージー鈴木だ。 イラストレーターを丹下京子に依頼したのは鈴木圭介本人であるという話題から、トークはスタート。 「北野武さんの『浅草迄』の表紙の絵が印象に残ってて、名前を調べたら丹下さんで、もしできればということでお願いしたんです」──鈴木圭介 鈴木はこの表紙に描かれた男性の目つきと猫背な感じ、そして水墨画のような線が良かったと語る。 トークは次に、どのようにして歌から絵本の物語を構築したのかという話に。丹下は、「深夜高速」自体はもともと知っており、それゆえに「皆さんのイメージを壊しかねないのでちょっと荷が重い」とも感じたそう。それでも担当編集者と打ち合わせを重ねることで歌詞に対する理解が深まり、描くことを決意したという。 「この曲を愛している人たちが自分の人生に投影する物語みたいなものを、いろんな世代の人が見てもきっと感じることができるだろうと思って。学生時代に何か途方もない夢を見る男の子と女の子を主人公に、まさにこの曲が発売された時期(2004年)ぐらいの設定にして、その頃の学生だった子たちがどんなふうに成長していくか、夢を持ってどういうふうに成長していくかっていうのを、辿っていくという時系列になっています」──丹下京子 「その表情がね、すごくいいんですよね。武さんの本の表紙にも通じるところがある、なんか世の中をひねた感じで見てるというか、特に女の子のほうは口が笑ってないんですよ。この感じの表情をされると、たまんないっすね。グッときちゃうなっていう感じですよね」──鈴木圭介 また司会のスージーが「フラカンの聖地巡礼ができる場所」として紹介したのが、名古屋にある古着屋。20代前半の頃、丹下は自らが名付けた“昭和ストアー”という店でアルバイトをしており、その店にフラカンのメンバーが足繁く通っていたという事実が、当日の楽屋打ち合わせの際に発覚したのだ。共に名古屋出身である2人には、不思議な縁があったということになる。 「僕ら全員がよくそこで服を買い出ししていたんです。フラワーカンパニーズってフラワームーブメントのフラワーで、要は70年代のヒッピームーブメントなのでラッパズボンみたいなの履きたかったんです」──鈴木圭介 「そういうのをお店に並べてマネキンにコーディネートして“買ってくれる人いるかな”って。だからそんなにたくさん買ってくれていた人がいたなんて嬉しい」──丹下京子 7月16日には新曲「ただいま実演中」と「ピュアな匂いがチョイナチョイナ」が配信され、9月20日には『フラカンの日本武道館Part2〜超・今が旬〜』を控えている鈴木。「今すごく調子が良くて、バンド自体がノッてる時期だと思います。僕もすごく調子が良くてライブ楽しいし、曲作ってても結構できるし。バンドみんなもいい感じになってると思うので、やるなら今じゃないかっていうことで」──鈴木圭介 トークは他にも、今やフラカンの代表曲となった「深夜高速」誕生の話から、互いの作品に対する思い、高校時代の思い出話まで多岐にわたった。笑いと拍手の中、約45分間にわたるトークショーは大いに盛り上がり、続いてサイン会に。鈴木、丹下の両名が、訪れたファンのひとりひとりとしっかり目を合わせ、笑顔で会話をする姿が印象に残った。 文◎小林良介写真◎星野 俊 鈴木 圭介(すずき・けいすけ) ロックバンド、フラワーカンパニーズのボーカル。1969年生まれ。1989年、現メンバーと地元名古屋でフラワーカンパニーズを結成、1995年メジャー・デビュー。2001年にメジャーを離れ、全国を機材車で駆け巡り、年間100本近いライブ活動を展開。高いライブパフォーマンスと「深夜高速」など聞き手の心を揺さぶる楽曲が話題になり、2008年に2度目のメジャー契約を果たす。2015年には初の日本武道館ワンマンライブを敢行し満員の観客を集めた。2017年より自主レーベルを設立して再びインディーズへ。2025年9月20日、自身2度目の日本武道館公演『フラカンの日本武道館 Part2 〜超・今が旬〜』を開催する。 丹下 京子(たんげ・きょうこ) 名古屋生まれ名古屋育ち。愛知県立芸術大学デザイン科卒業。峰岸塾修了。TIS会員。TVCMプランナー兼イラストレーターを20年ほど続け、その後フリーランスに。雑誌『イラストレーション』(玄光社)The Choice入選(和田誠選)、『HBファイルコンペ』藤枝リュウジ特別賞、『講談社出版文化賞』さしえ賞、『TIS公募展』入選など。新聞、書籍、雑誌、パッケージ、広告、webなど幅広いジャンルで活動中。俳句、落語、音楽、海外ドラマが好き。 “歌詞(うた)の本棚”シリーズ/新刊 書名:『深夜高速』著者:鈴木圭介(著)、丹下京子(絵)定価:2,200円(本体2,000円+税10%)発売:2025年7月11日発行:リットーミュージックhttps://www.rittor-music.co.jp/product/detail/3125317101/

