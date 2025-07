ゆずの新曲「シビレル」が、サントリーのバーボンウイスキー“ジムビーム”のタイアップソングに決定した。本人出演のWEB CMがオンエアされるほか、同楽曲が7月30日に配信リリースされることも発表となった。 新曲「シビレル」は“ジムビーム”タイアップソングとして書き下ろされたもの。北川悠仁の作詩/作曲によるポップナンバーだ。軽やかで繊細なピアノにドラムとベースを軸にしたサウンド、揺れ動く刹那的な衝動を描いた夏の匂いを感じさせる楽曲に仕上がった。 WEB CMは、青空のもと、北川と岩沢厚治が「シビレル」を演奏する夏らしい爽やかな映像となっているとのこと。 なお、ゆずとジムビームのコラボグッズが当たるキャンペーンが7月18日よりスタートする。7月21日からは楽曲「シビレル」が視聴できるARコースターが商品の景品として店頭に並ぶほか、WEB CMも順次オンエアされる。 ■新曲「シビレル」2025年7月30日(水)配信開始※各配信サイトにて※サントリー“ジムビーム”タイアップソング ■CDシングル『GET BACK』2025年8月27日(水)発売予約リンク:https://TF.lnk.to/yuzu_GB1 GET BACK ※テレビアニメ『ポケットモンスター』オープニングテーマ2 タイトル未定 ■「GET BACK」配信配信リンク:https://yuzuofficial.lnk.to/GET_BACK ■<ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU>10月23日(木) 東京・有明アリーナ10月25日(土) 東京・有明アリーナ10月26日(日) 東京・有明アリーナ特設サイト:https://yuzu-official.com/pages/getback-tobira2025/ 関連リンク◆ゆず オフィシャルサイト◆ゆず オフィシャルX◆ゆず オフィシャルYouTubeチャンネル

