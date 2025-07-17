¡ÖTSUBASA2025¡×¤ËºÎÂò·èÄê¡ª¥°¥ê¡¼¥ó¡ÖIoT¥»¥ó¥µ¡¼¤È±ÒÀ±²èÁü²òÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖIoT¥»¥ó¥µ¡¼¤È±ÒÀ±²èÁü²òÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤¬¡¢ÃæÆîÊÆ¡¦¥«¥ê¥ÖÃÏ°è¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÐÎµÌç¤È¤â¸À¤¨¤ëÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½(JICA)¤È¡¢ÊÆ½£³«È¯¶ä¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ü(IDB Lab)¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTSUBASA2025¡×¤ÎBusiness¥³¡¼¥¹¤ËºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥°¥ê¡¼¥ó¡ÖIoT¥»¥ó¥µ¡¼¤È±ÒÀ±²èÁü²òÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×
¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÄó°Æ¤¹¤ë¡ÖIoT¥»¥ó¥µ¡¼¤È±ÒÀ±²èÁü²òÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×¤¬¡¢ÃæÆîÊÆ¡¦¥«¥ê¥ÖÃÏ°è¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅÐÎµÌç¤È¤â¸À¤¨¤ëÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½(JICA)¤È¡¢ÊÆ½£³«È¯¶ä¹Ô¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥é¥Ü(IDB Lab)¤¬¶¦ºÅ¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTSUBASA2025¡×¤ÎBusiness¥³¡¼¥¹¤ËºÎÂò¡£
¢£Äó°ÆÇØ·Ê¤È»ö¶ÈÆâÍÆ
¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÏÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÇÀ¶ÈÂç¹ñ¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ë¤è¤ë´³¤Ð¤Ä¤ä¹¿¿å¤ÎÁý²Ã¡¢²á¾ê¤ÊÇÀÌô¤äÈîÎÁ¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤ëÅÚ¾íÎô²½¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ÎÆ©ÌÀÀÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·¡¢À¸»ºÀ¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È¤ÎÆ³Æþ¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öe-kakashi¡×¤Ï2020Ç¯ÅÙ¤«¤é2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÁíÌ³¾ÊICT¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸»ö¶È¤Î°ì´Ó¤Ç¥ê¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥É¡¦¥¹¥ë½£¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢IoT¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ÈAI¤Îµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¤¥Í¤¤¤â¤ÁÉÂ¤ä¥À¥¤¥º¤µ¤ÓÉÂÅù¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò³«È¯¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÇÀÌô»ÜÍÑ²ó¿ô¤ÎºÇÅ¬²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¸³Êà¾ì¤Ç¤Ï°ðºî¤Ç368ÊÆ¥É¥ë¡¿ha¡¢ÂçÆ¦ºÏÇÝ¤Ç¤Ï60ÊÆ¥É¥ë¡¿ha¤ÎÁý¼ý¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹Äó°Æ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¼ÂÀÓ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÂçÆ¦¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¡¢¥³¥á¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ê¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥É¡¦¥¹¥ë½£¤ò¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È½£¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤ÎIoT¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ÈAIµ»½Ñ¤Ë¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿±ÒÀ±²èÁü²òÀÏµ»½Ñ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È»Ù±çµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¡¦ÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢¼ý³ÏÅ¬´ü¡¦ÉÂ³²ÃîÈ¯À¸Í½Â¬¡¢ºÇÅ¬¤ÊÞõÞô¡¦»ÜÈî¡¦ÇÀÌô»ÜÍÑÅù¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ý±×À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Ê¤¬¤é´Ä¶Éé²Ù¤òÄã¸º¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢À¸»ºÍúÎò¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤âÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ÎÆ©ÌÀÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤âÂç¤¤¯¶¯²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢IoT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÎÈÎÇä¡¢SaaS·¿¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ç¡¼¥¿¤ÎÈÎÇäÅù¤Ë¤è¤ëÂ¿³ÑÅª¤Ê¼ý±×²½¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÄó°Æ¤·¤¿¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÏ¢Ë®¶¦ÏÂ¹ñ¡¿ÂçÆ¦¡¦¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¶¯¿Ù²½¼Â¾Ú»ö¶È¡×¤¬¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¼Â»Ü¤¹¤ëÎáÏÂ5Ç¯ÅÙÊäÀµ¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¦¥¹Ì¤Íè»Ö¸þ·¿¶¦ÁÏÅù»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â(²æ¤¬¹ñ´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é³¤³°Å¸³«Â¥¿ÊÄ´ºº)¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢ËÜÇ¯6·î¤«¤éÍèÇ¯2·î¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤ÈÅ¸³«¤Î¥¤¥á¡¼¥¸
¥ê¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥É¡¦¥¹¥ë½£°ÌÃÖ¿Þ
¥ê¥ª¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥É¡¦¥¹¥ë½£¤Ç¹Ô¤Ã¤¿e-kakashi¼Â¾Ú»î¸³¤ÎÌÏÍÍ
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ¡ÖTSUBASA2025¡×¤ËºÎÂò·èÄê¡ª¥°¥ê¡¼¥ó¡ÖIoT¥»¥ó¥µ¡¼¤È±ÒÀ±²èÁü²òÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥ÈÇÀ¶È»Ù±ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡× appeared first on Dtimes.