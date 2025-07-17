ËþÅç¤Ò¤«¤ê¤Î¿§µ¤¤È²ÄÎù¤µ¤¬Æ±µï¤¹¤ë±éµ»¤¬°õ¾ÝÅª¡ª°½Ìî¹ä¡¢¾®ÎÓ·°¤È»°³Ñ´Ø·¸¤òÉÁ¤½Ð¤·¤¿Âç¿Í¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¡Ö²Æ¤Î½ª¤ê¡×
ËþÅç¤Ò¤«¤ê¡¢°½Ìî¹ä¡¢¾®ÎÓ·°¤È¤¤¤¦¼ÂÎÏÇÉÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¶¦±é¤Ç¡¢À¥¸ÍÆâ¼äÄ°¤Î¾®Àâ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¤Î¤¬2013Ç¯¸ø³«¤Î¡Ö²Æ¤Î½ª¤ê¡×¤À¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Ï¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¡£Ç¯¾å¤Îºî²È¡¦¾®¿ù¿µ¸ã(¾®ÎÓ)¤ÈÄ¹Ç¯¤ÎÉÔÎÑ´Ø·¸¤Ë¤¢¤ëÁêß·ÃÎ»Ò(ËþÅç)¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¿µ¸ã¤«¤é"ÌÚ²¼ÎÃÂÀ(°½Ìî)¤¬ÃÎ»Ò¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿"¤È¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£ÎÃÂÀ¤È¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÃÎ»Ò¤¬É×¤È»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ëÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÎø¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¤Æ¶î¤±Íî¤Á¤ò¤·¤¿Áê¼ê¡£¤½¤Î¸å¡¢ÎÃÂÀ¤È¤ÎÃç¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤«¤º¤ËÇË¶É¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÎÃÂÀ¤¬ºÆ¤ÓÃÎ»Ò¤Î¤È¤³¤í¤Ë¸½¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö½é¤ÏÎÃÂÀ¤¬¼«Ê¬¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¡ÖÀÎ¤Î¤³¤È¤è¡×¤Èµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ÎÃÎ»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢ÎÃÂÀ¤ÈºÆ²ñ¤·¡¢ºÆ¤Ó´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼¡Âè¤Ë¿µ¸ã¤ÈÎÃÂÀ¤È¤¤¤¦2¿Í¤ÎÃË¤Î´Ö¤Ç¿´¤¬ÍÉ¤ìÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯...¡£
¢£»°¼Ô»°ÍÍ¤Î±éµ»¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¡¢ÃË½÷¤Î¿´¤Îµ¡Èù
ËþÅç¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2¿Í¤ÎÃË¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯ÃÎ»Ò¡£Êª¸ì½øÈ×¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¤è¤¯¿©¤Ù¡¢¼ò¤ò°û¤ß¡¢±ìÁð¤òµÛ¤¦¡¢ËÛÊü¤Ê½÷À¤Ë±Ç¤ë¡£¿µ¸ã¤¬ÉÂµ¤¤ÎÃÎ»Ò¤òÃÖ¤¤¤ÆÈà½÷¤Î²È¤ò¸å¤Ë¤·¤¿Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÎÃÂÀ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ²È¤Ë¾·¤¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿µ¸ã¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£ÎÃÂÀ¤¯¤ó¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤â¤ó¡×¤È¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤¦¡£2¿Í¤ÎÃË¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿¾õ¶·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃÎ»Ò¤ò±é¤¸¤ëËþÅç¤Ï¿§µ¤¤òÞú¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Æ±»þ¤ËÈà½÷¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤â°î¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÎ»Ò¤È¤¤¤¦½÷À¤òÌ¥ÎÏ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¿µ¸ã¤¬²È¤ò¶õ¤±¤¿»þ¤Ë¼ä¤·µ¤¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¿µ¸ã¤ÎºÊ¤Ë¼»ÅÊ¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢¤«¤È»×¤¨¤ÐÎÃÂÀ¤Ë¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê...¤È¡¢ÃÎ»Ò¤¬Îø¿´¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤µ¤Þ¤âÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¡£¤Þ¤Ê¤¶¤·¤ä»ÅÁð¡¢»ØÀè¤ÎÆ°¤¤Ë¤Þ¤Ç¡¢1¤Ä1¤Ä¤Î¸ÀÆ°¤ËÃÎ»Ò¤Î¿´¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê±éµ»¤ò¸«¤»¤ë¡£ÃÎ»Ò¤Î´¶¾ð¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¯ºÝ¤Ë¤âËþÅç¤Î±éµ»¤ÏÍÞ¤¨¤¿É½¸½¤Ç¡¢ÃÎ»Ò¤Î´¶¾ð¤¬Èà½÷¤ÎÆâÂ¦¤Ç·ã¤·¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÃÎ»Ò¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿2¿Í¤ÎÃËÀ¤ò±é¤¸¤ë°½Ìî¤È¾®ÎÓ¤Î±éµ»¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£
°½Ìî¤¬±é¤¸¤ëÎÃÂÀ¤Ë¤Ï¡¢"Ç¯²¼¤ÎÃË"¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÎø¿´¤È¡¢¼ã¤µ¸Î¤Î·ã¾ð¤¬¤¢¤ë¡£ÃÎ»Ò¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤ÆÈà½÷¤Î²È¤ËµÞ¤¤¤ÇÂ¤ò±¿¤Ó¡¢ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿»þ¤ÎÈù¾Ð¤ß¤Ï·òµ¤¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£ÃÎ»Ò¤Ë¸þ¤±¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ê¹¥°Õ¤ä¾Ð´é¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÎ»Ò¤È¿µ¸ã¤Î´Ø·¸¤Ë¼»ÅÊ¿´¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢·ã¤·¤¤´¶¾ð¤òÉ½¤Ë½Ð¤¹¡£¼«¿È¤ÎÅÜ¤ê¤äµõ¤·¤µ¤òÃÎ»Ò¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¤ÊÈà½÷¤Î¤³¤È¤òÀÕ¤á¤ë¡£¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¼ò¤Ë¿ì¤¤¡¢ÅÅÏÃ¸ý¤Çµã¤¤Ä¤¯¤è¤¦¤ËÃÎ»Ò¤Ëå×¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤È¤â¤¤¤¨¤ë°¦¾ðÉ½¸½¤ò¸«¤»¤ë°ìÌÌ¤â¡£´¶¾ð¤òÁ°ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤¿°½Ìî¤ÎÉ½¸½¤«¤é¡¢ÎÃÂÀ¤¬Êú¤¯"Êó¤ï¤ì¤Ê¤¤Îø¿´"¤Ø¤Î¾ÇÁç´¶¤ä²×Î©¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÎÃÂÀ¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ë±Ç¤ë¤Î¤¬¡¢"Ç¯¾å¤ÎÃË"¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¿µ¸ã¤À¡£ÃÎ»Ò¤ÎÉÔºßÃæ¤ËÎÃÂÀ¤¬Èà½÷¤òË¬¤Í¤Æ¤¤¿»þ¤â¡¢¿µ¸ã¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÌÚ²¼¤¯¤ó¤¬Íè¤¿¤è¡×¤ÈÃÎ»Ò¤Ë¶µ¤¨¤ë¡£ÃÎ»Ò¤Ë´¶¾ðÅª¤Ëå×¤ëÎÃÂÀ¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿»þ¤Ë¤ÏÊò¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤ò¸«¤»¡¢ÎÃÂÀ¤è¤ê°ìËç¾å¼ê¤Ë¸«¤¨¤ë¡£ÎÃÂÀ¤ÎÂ¸ºß¤ËÆ°ÍÉ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Ç¡¢ÃÎ»Ò¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿µ¸ã¤ò±é¤¸¤¿¾®ÎÓ¤ÎÍÞÀ©¤Î¸ú¤¤¤¿±éµ»¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê¤¬¤é¤âÉ÷³Ê¤¬¤¢¤ê¡¢Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¿µ¸ã¤ÎÃæ¤Ë¤âÃÎ»Ò¤Ø¤Î¼¹Ãå¤ä¡¢¼å¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¾ð¤¬³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
»°³Ñ´Ø·¸¤Ë¶ìÇº¤¹¤ë½÷À¤Î»Ñ¤ò¼´¤Ë¡¢Èà½÷¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤Ê²áµî¤ä¡¢¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤âÉÁ¤¯ËÜºî¡£ËþÅç¡¢°½Ìî¡¢¾®ÎÓ¤¬»°¼Ô»°ÍÍ¤Ë´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ìÆ°¤¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¼Çµï¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡¢Âç¿Í¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¸¡áHOMINISÊÔ½¸Éô
ÊüÁ÷¾ðÊó¡Ú¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¡Û
²Æ¤Î½ª¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯7·î21Æü(·î)5:30¡Á
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§£×£Ï£×£Ï£×¥×¥é¥¤¥à
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹