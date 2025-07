Á´¹ñ¾å±Ç¤ËÀè¶î¤±¡¢Åìµþ¡¦µþÅÔ¡¦ËÌ³¤Æ»¤Ç¾å±Ç·èÄê¡ªKING OF BULLSH*T-THE SAGA OF TOKONA-X

ラッパーTOKONA-Xのドキュメンタリー「KING OF BULLSH*T-THE SAGA OF TOKONA-X-」(キング・オブ・ブルシット ザ・サガ・オブ・トコナエックス)を7月25日(金)よりシネマート新宿、池袋シネマ・ロサ、8月15日(金)よりアップリンク京都、8月22日(金)よりサツゲキ(札幌)で1週間限定の上映、地元名古屋でも7月25日(金)から再上映が決定!

KING OF BULLSH*T-THE SAGA OF TOKONA-X-

ラッパーTOKONA-Xのドキュメンタリー「KING OF BULLSH*T-THE SAGA OF TOKONA-X-」(キング・オブ・ブルシット ザ・サガ・オブ・トコナエックス)を7月25日(金)よりシネマート新宿、池袋シネマ・ロサ、8月15日(金)よりアップリンク京都、8月22日(金)よりサツゲキ(札幌)で1週間限定の上映、地元名古屋でも7月25日(金)から再上映します。

なお新宿と池袋の上映初日には、監督のDJ RYOWが来場、サイン入りの限定ポスターを抽選でプレゼントされます。

●シネマート新宿

【日時】2025年7月25日(金)18:45の回 上映後来場

●池袋シネマ・ロサ

【日時】2025年7月25日(金)19:00の回 上映前来場

ミッドランドスクエアシネマの様子

【限定のスペシャル特典】

(1) 入場者に会場限定記念チケットをもれなくプレゼント

(2) 会場限定記念Tシャツとポスターの販売

新宿で販売されるTシャツデザイン

池袋で販売されるTシャツデザイン

<特別上映劇場スケジュール>

2025年7月25日(金)〜7月31日(木)

・シネマート新宿(東京)

・池袋シネマ・ロサ(東京)

2025年8月15日(金)〜8月21日(木)

・アップリンク京都(京都)

2025年8月22日(金)〜8月28日(木)

・サツゲキ(札幌)

2025年7月25日(金)〜

・センチュリーシネマ(愛知)

※限定Tシャツの再販無し

料金一律2,000円(税込)

鑑賞者全員入場特典付き上映時間、チケット購入については各劇場HPを確認してください。

「KING OF BULLSH*T-THE SAGA OF TOKONA-X-」

■監督

DJ RYOW

■CAST

古川真美子 / 古川小町 / 古川正靖 / 古川茂治

ACKEE & SALTFISH / AK-69 / ANARCHY / ANTY the KUNOICHI / Brooklyn Yas / CAZUL / DABO(NITRO MICROPHONE UNDERGROUND) / DJ AKIO / DJ DOPEMAN a.k.a. The Ghetto Navigator / DJ FIXER(M.O.S.A.D.) / DJ MOTO / “E”qual(M.O.S.A.D.) / G-Conkarah(guiding star) / G.CUE(PHOBIA OF THUG) / HIROYA / ILL-BOSSTINO(THA BLUE HERB) / Kento Mori / K.K(CALUSARI) / LOKU / MACCHO(OZROSAURUS) / MASH / Mummy-D(RHYMESTER) / OLEE LOU / ONI / Rick Steel / ROWSHI(SHITAKILI IX) / R-指定(Creepy Nuts) / RYUZO / SOCKS / SYGNAL / TOMO / T-Pablow(BAD HOP) / TWIGY / U.X.I(DIEDRO LOS DIABLOS) / \ellow Bucks / Zeebra / 青山 淳一 / アカツカツヨシ(CHOCO BROTHERS) / 荒野政寿 / 伊藤雄介 / 宇多丸(RHYMESTER) / 岡田麻起子 / 岡本正勇 / 漢 a.k.a. GAMI / 北川克彦 / 小松真実 / 茂千代(DESPERADO) / 孫GONG(ジャパニーズマゲニーズ) / 刃頭(ILLMARIACHI) / 般若 / 紅桜 / 若野桂 / 呂布カルマ

(C)CTV MID ENJIN MS Record

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国上映に先駆け、東京・京都・北海道で上映決定!KING OF BULLSH*T-THE SAGA OF TOKONA-X- appeared first on Dtimes.