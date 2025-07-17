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¢¨2¡¡Exercise characteristics and blood pressure reduction after combined aerobic and resistance training: a systematic review with meta-analysis and meta-regression - PubMed
¢¨3¡¡Influence of weight reduction on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials - PubMed
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