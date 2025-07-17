¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¤´É×ÉØ¡×ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¢É×¡¦ÀõÌîÃé¿®¤È¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó·è¾¡´ÑÀï¡ª ¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡×
¥â¥Ç¥ë¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¤µ¤ó¤Ï7·î16Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀõÌîÃé¿®¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥óÁª¼ê¸¢·è¾¡¤ò´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¢É×¡¦ÀõÌîÃé¿®¤È¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó·è¾¡´ÑÀï¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ê¥³¡¼¥Ç¡×¡Ö¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈºÇ¹â¡×¡Ö¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µÎÉ¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¤´É×ÉØ¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¡¢É×¡¦ÀõÌîÃé¿®¤È¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó·è¾¡´ÑÀï¡ª
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥»¥ó¥¹¤Î¹â¤µÎÉ¤µ¤¬¤¹¤´¤¤¡×ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Î½ÐÍè»ö¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó¤Î·è¾¡¤ò¸½ÃÏ¤Ç¸«¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤È¤ÏÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢15Ëç¤Î¼Ì¿¿¤È5ËÜ¤ÎÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó·è¾¡¤ò´ÑÀï¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£12ËçÌÜ¤Ç¤Ï¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤È¤Î¼«»£¤ê¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¤Ë¤Ã¤³¤ê¤È¤Û¤Û¾Ð¤à2¿Í¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î´ÑÀï¤òËþµÊ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤Æ¤²á¤®¤ë¤´É×ÉØ¡×ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï4·î21Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡ÖËüÇî¼Ì¿¿¸åÊÔ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀõÌî¤µ¤ó¤È¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤Æ¤²á¤®¤ë¤´É×ÉØ¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)