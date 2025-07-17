¡ÖÊ¢Î©¤¿¤·¤¤¡×¡ÖÁþ¤¿¤é¤·¤¤¡×¥Ò¡¼¥ëÌò¤¬ÏÃÂê¤ÎÇòÀÐÀ»àÈ¿Â§Åª¤Ê²Ä°¦¤µá¥É¥é¥Þ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÂçÈ¿¶Á¡¡¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¤Ç¹¥±é
Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤à»Ñ¤Ë¡Ä
¡¡Amazon Prime Video¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÇòÀÐÀ»(26)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Í¥¤·¤¯¤Û¤Û¾Ð¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Èþ¼Ó¡Ê¾®¼ÇÉ÷²Ö¡Ë¤¬10Ç¯Á°¤Î²áµî¤ËÌá¤ê¡¢Éü½²¿´¤È¿·¤·¤¤Îø¤Î¶¹´Ö¤ÇÊ³Æ®¤¹¤ë¿ÍÀ¸¥ê¥»¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£ÇòÀÐ¤ÏÈþ¼Ó¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±¢¤Ç°ÅÌö¤·¤Æ¤¤¤¸¤áÈ´¤¯¥Ò¡¼¥ëÌò¡¢ÎïÆà¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòÀÐ¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÂæËÜ¤òÄº¤¤¤¿»þ¡¢ÎïÆà¤¬¼¡¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Áá¤¯¤â¤â¤¦ÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢°ú¤Â³¤¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÖÇ÷¿¿¤Î±éµ»ÎÏ¡×¤ò¤¿¤¿¤¨¤ëÀ¼
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀ»¤Á¤ã¤ó¤ÎÇ÷¿¿¤Î±éµ»ÎÏ¤¬À¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ªÊª¸ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëºÇÂç¤ÎÍ×ÁÇ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÊª¸ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤êÁß¤²ó¤¹½ÅÍ×¤ÊÌò¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÖÁþ¤¿¤é¤·¤¤±éµ»¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾å¼ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤·Ê¢Î©¤¿¤·¤¤¡ª¤Ê¤ó¤Æ¤¹¤´¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£
¡¡¡ÖºîÃæ¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ¹â¤Î¾Ð´é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¼¡¢À»¤Á¤ã¤ó¡¢È¿Â§Åª¤Ê²Ä°¦¤µ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡ª°ÎïÆà¤Î´é¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤È¤³¤í¤â¾Â¤Ã¤Æ¤ëÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¤ÈÌòÊÁ¤È¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤ÎÁÇ´é¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£