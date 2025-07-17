Âç¤ÎÎ¤¤Ï£´¾¡ÌÜ¡¡Ë¾ºÎ¶¤ÏµÙ¾ì¡¡Ì¸Åç¡¢¶ÌÏÉ¤¬ÇÔ¤ì¡¢Á´¾¡¤ÏÊ¿Ëë¤Î°ì»³ËÜ¤È¸æÖÖ³¤¤Î£²¿Í¤Ë
¢¡ÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê£µÆüÌÜ¡Ê£±£·Æü¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¿·²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤Ï¡¢À¾Á°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦°¤±ê¡Êï¤»³¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢£´¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡Âç´Ø¡¦¶×ºù¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£³ËçÌÜ¡¦°¤ÉðÑî¡Ê°¤Éð¾¾¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢£³¾¡ÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦Ì¸Åç¡Ê²»±©»³¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¡¦°ÂÀÄ¶Ó¡Ê°Â¼£Àî¡Ë¤ËÆâÌµÁÐ¤ÇÇÔ¤ì¡¢½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤Ï£´¾¡ÌÜ¡£
¡¡´ØÏÆ¡¦¼ãÎ´·Ê¡Ê¹Ó¼®¡Ë¤Ï¡¢¾®·ë¡¦¹â°Â¡ÊÅÄ»Ò¥Î±º¡Ë¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¡¢£³ÇÔÌÜ¡£¹â°Â¤Ï£´¾¡ÌÜ¤È¤·¤¿¡£
¡¡À¾Á°Æ¬£´ËçÌÜ¡¦¶ÌÏÉ¡ÊÊÒÃËÇÈ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£¶ËçÌÜ¡¦ÂºÉÙ»Î¡Ê°ËÀª¥±ÉÍ¡Ë¤Ë²¡¤·½Ð¤µ¤ì¡¢½é¹õÀ±¡£
¡¡À¾Á°Æ¬£¸ËçÌÜ¡¦°ì»³ËÜ¡ÊÊü¶ð¡Ë¤Ï¡¢Æ±£±£°ËçÌÜ¡¦Ïµ²í¡ÊÆó»Ò»³¡Ë¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢Ìµ½ý¤Î£µÏ¢¾¡¡£
¡¡¸µÂç´Ø¤ÎÀ¾Á°Æ¬£±£¶ËçÌÜ¡¦¸æÖÖ³¤¡Ê½Ð±©³¤¡Ë¤Ï¡¢ÅìÁ°Æ¬£±£µËçÌÜ¡¦¶×¾¡Êö¡Êº´ÅÏ¥±ÖÖ¡Ë¤ò²¡¤·½Ð¤·¡¢£µÏ¢¾¡¡£
¡¡²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¡ÊÎ©Ï²¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤«¤éµÙ¾ì¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤ÎÅìÁ°Æ¬£²ËçÌÜ¡¦²¦Ë²¡ÊÂçÖÖ¡Ë¤ÏÉÔÀï¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÊü¤·¤Ï¡¢°ì»³ËÜ¡¢¸æÖÖ³¤¤Î£²¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£