¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙÂè2´ü¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÆüËÜ½é¤ÎTikTok SpotlightÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë¡¡Âè13ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¡õ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¸ø³«
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙÂè2´ü¤¬¡¢¥Æ¥ìÅì¤Û¤«¤Ë¤Æ19Æü¤ËÊüÁ÷¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡Ê¥Æ¥ìÅì¡¡Ëè½µÅÚÍË¡¡¸å11¡§00¡Ë¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Âè2´ü1ÏÃ¤È¤Ê¤ëÂè13ÏÃ¡Ö²ø½ÃÊ¼´ï¡×¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤¬ÆüËÜ½é¤ÎTikTok SpotlightÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë·èÄê¡£Spotify¤ÇÄ°¤±¤ë¡Ø¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÆ¤È²ºîÀï¡ÙÂè2´ü¤ÎÇÛ¿®¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ¤¬¤¤ì¤¤¡ª¤Þ¤Ã¤¹¤°´ãº¹¤·¤Î»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë
¡¡Âè13ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢²ø½Ã10¹æ¤Î½±·â¤ÏÎ©Àî´ðÃÏ¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ï¿·¤¿¤Ê´íµ¡¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×¤È¤·¤Æ¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¤Î½è¶ø¤ÏÌ¤¤ÀÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âè3ÉôÂâ¤Î¿·¿ÍÂâ°÷¤¿¤Á¤ÏÊÌÉôÂâ¤Ø¤Î°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈËÉ±ÒÂâºÇ¶¯¡É¤ÎÂè1ÉôÂâ¤Ø¤Î½êÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë¤Ï¡¢ÂâÄ¹¡¦ÌÄ³¤¸¹¤Î¸µ¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸þ¤«¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù¤¬ÆüËÜ½é¤ÎTikTok SpotlightÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Ë·èÄê¡£³¤³°¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Âè1´ü¤Î¼çÂê²Î¤ËYUNGBLUD¡¦OneRepublic¡¢Âè2´ü¤Î¼çÂê²Î¤ËAURORA¡¦OneRepublic¤È¡¢À¤³¦Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¤¬¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÆüËÜ¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤¯¡¢¿¼¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Âè2´ü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆTikTok¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙTikTokÂçºîÀï¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆüËÜ¡¦ËÌÊÆ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¨¥ê¥¢¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ºîÉÊ´ØÏ¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¸¡º÷¤·¤¿ºÝ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¸¡º÷µ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤â¡¢ÆüËÜ¡¦ËÌÊÆ¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÂç²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤¯Spotify¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÆ¤È²ºîÀï¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Àµ¸á¡Ë¤Ï¡¢Âè1´ü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Âè2´ü¤Ç¤âÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¡¿²ø½Ã8¹æÌò¤ÎÊ¡À¾¾¡Ìé¤¬Ã´Åö¡£Âè2´üÂè1²ó¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ëÌò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤ÈÌÄ³¤¸¹Ìò¤ÎÆâ»³¹·µ±¤ò·Þ¤¨¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¡£Âè1²ó¤Ï20ÆüÀµ¸áÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÜ¤¬¤¤ì¤¤¡ª¤Þ¤Ã¤¹¤°´ãº¹¤·¤Î»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë
¡¡Âè13ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢²ø½Ã10¹æ¤Î½±·â¤ÏÎ©Àî´ðÃÏ¤Ë²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¡¢ÆüËÜ¤Ï¿·¤¿¤Ê´íµ¡¤Î»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×¤È¤·¤Æ¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤µ¤ì¤¿ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¤Î½è¶ø¤ÏÌ¤¤ÀÉÔÌÀ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Âè3ÉôÂâ¤Î¿·¿ÍÂâ°÷¤¿¤Á¤ÏÊÌÉôÂâ¤Ø¤Î°ÛÆ°¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¿·¤¿¤ÊÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÈËÉ±ÒÂâºÇ¶¯¡É¤ÎÂè1ÉôÂâ¤Ø¤Î½êÂ°¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ë¤Ï¡¢ÂâÄ¹¡¦ÌÄ³¤¸¹¤Î¸µ¤Ø¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¸þ¤«¤¦¡Ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡Âè2´ü¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆTikTok¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø²ø½Ã8¹æ¡ÙTikTokÂçºîÀï¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°Åê¹Æ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ê¤É¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ÆüËÜ¡¦ËÌÊÆ¡¦ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤ÉÊ£¿ô¥¨¥ê¥¢¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ºîÉÊ´ØÏ¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤ò¸¡º÷¤·¤¿ºÝ¤ËÆÃÊÌ¤Ê¸¡º÷¥Ú¡¼¥¸¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¸¡º÷µ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤â¡¢ÆüËÜ¡¦ËÌÊÆ¥¨¥ê¥¢¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¥ã¥¹¥È¤È¤È¤â¤ËÂç²òÂÎ¤·¤Æ¤¤¤¯Spotify¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¡Ö²ø½Ã8¹æ¡×¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÆ¤È²ºîÀï¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡Àµ¸á¡Ë¤Ï¡¢Âè1´ü¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Âè2´ü¤Ç¤âÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢ÆüÈæÌî¥«¥Õ¥«¡¿²ø½Ã8¹æÌò¤ÎÊ¡À¾¾¡Ìé¤¬Ã´Åö¡£Âè2´üÂè1²ó¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë»Í¥ÎµÜ¥¥³¥ëÌò¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¼¥º¤¢¤¤¤ÈÌÄ³¤¸¹Ìò¤ÎÆâ»³¹·µ±¤ò·Þ¤¨¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ë¡£Âè1²ó¤Ï20ÆüÀµ¸áÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡£