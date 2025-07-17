¥É¥ë±ß£±£´£¸¡¥£¶£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£°£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£´£¸¡¥£¶£µ¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£¶£°£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï148.80¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢148.60-80¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ³ä¤ì¤«¤é°ì»þ1.1573¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¤Ï¤ß¤é¤ì¤º1.1600ÉÕ¶á¤Ø¤È²¼¤²½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´£·－£´¡¥£´£¸¡óÂæ¤È¡¢Á°ÆüÈæ¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡148.63¡¡EUR/USD¡¡1.1600
¡¡¥í¥ó¥É¥ó½øÈ×¤Î¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï148.80¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹âÃÍ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢148.60-80¥ì¥Ù¥ë¤Ë¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16Âæ³ä¤ì¤«¤é°ì»þ1.1573¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç²¼²¡¤·¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Õ¥©¥íー¤Ï¤ß¤é¤ì¤º1.1600ÉÕ¶á¤Ø¤È²¼¤²½Â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ£±£°Ç¯ºÄÍø²ó¤ê¤Ï£´¡¥£´£·－£´¡¥£´£¸¡óÂæ¤È¡¢Á°ÆüÈæ¥×¥é¥¹·÷¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡148.63¡¡EUR/USD¡¡1.1600