¡Úµð¿Í¡Û¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×¡Öº¸Íîì¹üîì¹üÀÞ¡×¤Î¿ÇÃÇ¡¡Á´¼£¤Ï£±¡Á£²¤«·îÄøÅÙ¤«
¡¡µð¿Í¤Ï£±£·Æü¡¢¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Á°Æü¤Î£±£¶Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¡Öº¸Íîì¹üîì¹üÀÞ¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¡¢½Ð¾ìÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ë¥×¤Ï±«Å·Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£µÆü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÀÅ²¬¡Ë¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¡¢º¸¼ê¼ó¤òÉé½ý¤·¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡£°ì·³¤Ë¤ÏÂÓÆ±¤µ¤»¤ëÍ½Äê¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£±£²Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ë¥×¡£Æ±Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë¡Ö£·ÈÖ¡¦±¦Íã¡×¤Èº£µ¨½é¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤À¤¬·ë²Ì¤Ï£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤È²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¡£Íâ£±£³Æü¤ÎÆ±¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ÂåÂÇ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢£±ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹Æü¤Ë¹üÀÞÊ¬¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¡£Á´¼£¤Ï£±¡Á£²¤«·îÄøÅÙ¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£