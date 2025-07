reGretGirl¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È¡×¡Ö¥Ç¥¤¥É¥êー¥à¡×¤Î¡ØTHE FIRST TAKE¡Ùver.2½µÏ¢Â³ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■『THE FIRST TAKE』公開後は、リスナーから失恋の思い出や楽曲への想いを綴ったコメントが殺到し、話題に

大阪発の3人組ロックバンドreGretGirl(リグレットガール)が、7月18日と25日の2週連続で、「ホワイトアウト-From THE FIRST TAKE」と「デイドリーム-From THE FIRST TAKE」の音源を配信することを発表した。

reGretGirlは6月にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』にて、SNSでも人気を集める代表曲「ホワイトアウト」と「デイドリーム」の2曲を披露。

公開後は共感性の高い歌詞と感情のこもった歌唱に対し、それぞれの失恋の思い出や楽曲への想いを綴ったコメントが殺到し、話題となった。

7月18日に配信される「ホワイトアウト-From THE FIRST TAKE」は、疾走感とライブ感溢れる音源に、7月25日に配信される「デイドリーム-From THE FIRST TAKE」は、一発録りならではの緊張感と失恋を歌ったリアルな歌詞がマッチし、平部雅洋(Vo/Gu)の感情がストレートに伝わるような仕上がりとなっている。

reGretGirlは、6月11日にメジャー3rdフルアルバム『LOVERS』をリリース。寄り添う=“愛”というテーマをもって、恋愛に限らず様々な角度から切り取った“愛”を届ける楽曲たちが制作された。

2024年にリリースした「帰り道」「純ラブ」「ロスタイム」に加えて、4月2日に先行リリースした「エバーソング」を含む新曲8曲を収録。失恋ソングのみならず様々な日々に寄り添うような楽曲を含んでおり、すべての人に寄り添うこれからのreGretGirlを代表する一枚に仕上がった。

店舗別の購入特典などアルバムに関する詳細は『LOVERS』特設サイトをチェックしよう。

さらに、reGretGirlは6月19日より初の東名阪ホール公演を含む自身最大規模のワンマンツアー『reGretGirl presents ONEMAN TOUR 2025”for LOVERS』を、全国25ヵ所にて開催中。現在、ライブハウス公演のチケットは一般発売中、東名阪のホール公演のチケットはチケットぴあ最速先行を受付中。詳細はreGretGirlオフィシャルサイトで確認しよう。

リリース情報

2025.06.11 ON SALE

ALBUM『LOVERS』

2025.07.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「ホワイトアウト-From THE FIRST TAKE」

2025.07.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「デイドリーム-From THE FIRST TAKE」

『LOVERS』特設サイト

https://columbia.jp/regretgirl/

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

reGretGirl OFFICIAL SITE

https://www.regretgirl.com/