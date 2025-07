今年登場見込みの「iPhone 17」や「iPhone 17 Pro Max」までのRAM容量を、海外リークアカウントが公開しています。

↑yalcinsonat/Adobe Stockより。

リークアカウントのFixed Focus Digitalによれば、iPhone 17シリーズのRAM容量は以下のとおりです。

iPhone 17:8GB iPhone 17 Air:12GB iPhone 17 Pro:12GB iPhone 17 Pro Max:12GB

今回の情報が正しければ、iPhone 17は「iPhone 16」から変わらず、8GB RAMを搭載することになります。一方でAir、Pro、Pro MaxはiPhone 16シリーズとは異なり、12GB RAMを搭載するようです。

RAM容量が増えることにより、処理性能が向上するだけでなく、より高度な人工知能(AI)関連の機能が利用しやすくなります。アップルは現在「Apple Intelligence」の導入をすすめており、それにあわせてiPhone 17シリーズもパワーアップするのかもしれません。

Source: Fixed Focus Digital / Weibo via MacRumors

The post iPhone 17/Pro MaxのRAM容量が判明?上位モデルは12GB搭載か appeared first on GetNavi web ゲットナビ.